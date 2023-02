Fatalne wieści dla Realu przed hitem LM. Czarny scenariusz

Już we wtorek 21 lutego Real Madryt zagra na wyjeździe z Liverpoolem w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Oba zespoły będą do tego starcia przystępowały w dosyć dobrych nastrojach. Obrońcy tytułu w ostatnich czterech spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa, a z kolei zawodnicy Juergena Kloppa po remisie i dwóch porażkach z rzędu wygrali wreszcie dwa kolejne mecze, co nie udało im się jeszcze w 2023 roku.

Liga Mistrzów. Real Madryt osłabiony przed meczem z Liverpoolem. Kroos i Tchouameni nie mogą zagrać

W zeszłym tygodniu Toni Kroos i Aurelien Tchouameni zachorowali. Niemiec doznał zapalenia jelit i żołądka, a Francuz chorował na grypę. Obaj kluczowi dla środka pola Realu Madryt piłkarze nie doszli jeszcze do siebie i znaleźli się poza kadrą na mecz z Liverpoolem.

Z kontuzją mięśniową wciąż zmaga się za to Ferland Mendy, który ostatni raz był widziany na boisku pod koniec stycznia w wygranym 3:1 po dogrywce ćwierćfinałowym meczu Pucharu Króla. Francuz kontynuuje rehabilitację po kontuzji mięśnia półbłoniastego w lewej nodze i do gry ma wrócić dopiero w przyszłym miesiącu.

Dobrą wiadomością jest za to obecność w kadrze Karima Benzemy. Kapitan "Królewskich" był na tyle mocno poobijany po spotkaniu ligowym z Elche, że nie pojawił się w sobotnim meczu ligowym z Osasuną Pampeluna, który jego koledzy wygrali 2:0, po trafieniach Fede Valverde i Marco Asensio.

Kadra Realu Madryt na mecz Ligi Mistrzów z Liverpoolem:

Bramkarze: Courtois, Łunin i Luis Lopez

Obrońcy: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas i Ruediger

Pomocnicy: Modrić, Camavinga, Valverde, Ceballos, Mario Martin i Arribas

Napastnicy: Benzema, Vinicius, Hazard, Asensio, Rodrygo i Alvaro

Spotkanie zaplanowano na godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

