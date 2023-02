Gorzkie słowa o Lewandowskim. Hiszpanie wypominają. To ciąży mu w Barcelonie

Robert Lewandowski w niedzielnym meczu z Cadiz strzelił swojego pierwszego od czterech miesięcy gola przed własną publicznością. Polak przeżywa lekki kryzys formy. Mimo to Hiszpanie wierzą, że poprowadzi on FC Barcelonę do zwycięstwa nad Manchesterem United, ale jednocześnie podkreślają jego nieudane mecze z wielkimi rywalami.

Robert Lewandowski ma poprowadzić FC Barceloną do wygranej Manchesterem. "Reflektory będą skierowane nie niego"

Madrycki "AS" zwraca uwagę, że w starciu z Cadiz Robert Lewandowski zdobył swoją 15 bramkę w LaLiga i jest niekwestionowanym liderem klasyfikacji strzelców przed Joselu i Karimem Benzemą, którzy mają po 11 trafień. Gazeta podkreśla również, że "jego umiejętność orientowania się i podejmowania decyzji w polu karnym, czynią go śmiercionośnym piłkarzem".

Dziennik koncentruje się jednak na tym, że nasz napastnik nie jest w najlepszej formie, pomimo bramki. Zdaniem Hiszpanów najbliższy czwartkowy mecz z Manchesterem United w ramach rewanżu 1/16 finału Ligi Europy, będzie dla niego "prawdziwym sprawdzianem". "Barca potrzebuje Polaka, który do zeszłego tygodnia nigdy nie grał przeciwko Manchesterowi United, aby pojawił się w wielkim meczu".

Słowami o "pojawieniu się w wielkim meczu" hiszpańscy dziennikarze nawiązują do przeciętnych występów Lewandowskiego w spotkaniach z najlepszymi rywalami. "Poza finałem Superpucharu Hiszpanii, w którym strzelił jednego gola i asystował przy pozostałych dwóch, nie radził sobie w El Clasico pierwszej rundy LaLiga, nie istniał w meczach przeciwko Bayernowi w fazie grupowej Ligi Mistrzów i nie zdobył też bramki w Mediolanie w wielkim meczu z Interem" - czytamy, (choć w spotkaniu z Interem na Camp Nou ustrzelił dublet - przyp.red). "W czwartek reflektory będą skierowane na niego i nie może zawieść, jeśli chce, aby Barca przetrwała w Europie" - napisano na koniec.

Wyjazdowy mecz FC Barcelony z Manchesterem United zostanie rozegrany w czwartek 23 lutego o godz. 21:00. W pierwszym spotkaniu padł wynik 2:2. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

