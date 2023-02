Real znalazł następcę Benzemy. Ma tylko 18 lat, a już zachwyca

Ostatnie lata były dla Realu Madryt niezwykle udane. Klub prowadzony przez Florentino Pereza zdołał w ostatnich dziesięciu sezonach pięciokrotnie wygrać Ligę Mistrzów, dokładając do tego m.in. cztery tytuły mistrza Hiszpanii. Niestety, gwiazdorski skład "Królewskich" wyraźnie się zestarzał, a to wymusza zmianę pokoleniową.

Młode gwiazdy Realu Madryt

Choć drużyna Carlo Ancelottiego nadal kojarzona jest z Luką Modriciem, Tonim Krossem czy Karimem Benzemą, to w ostatnich latach w składzie Realu pojawiło się wielu młodych piłkarzy. Swoją cegiełkę do ostatnich sukcesów dołożyli już m.in. Federico Valverde, Eduardo Camavinga czy Vinicius Jr.

Obecnie o sile zespołu stanowią już także Aurelien Tchouameni czy Rodrygo. W najbliższym czasie dołączy do nich też kupiony za 35 milionów euro 16-letni Endrick. To jednak nie koniec. W trakcie sobotniego, wygranego 2:0 meczu 22. kolejki La Liga z Osasuną, na boisku pojawił się 18-letni Alvaro Rodriguez.

Gwiazda młodego pokolenia

Do tej pory, młody Urugwajczyk nie miał jeszcze okazji zaprezentować się szerszej publiczności. W sezonie 2022/2023, kibice Realu mogli go oglądać przede wszystkim w meczach drugiej drużyny, grającej na trzecim poziomie rozgrywkowym. Tam, w 16 meczach, udało mu się zdobyć 5 goli.

Jego debiut w barwach "Królewskich" był jednak zjawiskowy. Rodriguez pojawił się na boisku w 88. minucie spotkania, już cztery minuty później notując asystę przy golu Marco Asensio. To też pozwoliło mu przypodobać się Carlo Ancelottiemu, który chce wprowadzić go do pierwszego zespołu.

- Alvaro to zawodnik z wieloma atutami. Jest wysoki i dobrze gra w powietrzu, a jednocześnie czuje się komfortowo z piłką przy nodze. Napastnik o takim profilu bardzo nam się przyda. Pomógł nam już dzisiaj, a nie jest łatwo tak młodemu zawodnikowi wejść do pierwszego zespołu z dużą pewnością siebie. Na pewno dostanie więcej szans do końca sezonu - powiedział Ancelotti w rozmowie z dziennikiem "As".

Przypomnijmy, że obecnie kalendarz Realu Madryt będzie bardzo napięty, a to przez rywalizację na trzech frontach. "Królewskich" czeka nie tylko walka o mistrzostwo kraju z FC Barceloną, do której tracą aż osiem punktów, ale także gra w Lidze Mistrzów (w 1/8 finału spotkają się z Liverpoolem) i Pucharze Króla (w półfinale czeka ich spotkanie z FC Barceloną). Tym samym rotacja w składzie może być większa niż zwykle.

