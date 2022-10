Lewandowski na okładkach największych gazet. Wiadomo, o co chodzi. Mecz o wszystko

FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w grupie C i traci trzy punkty do drugiego Interu Mediolan. W przypadku porażki drużyna prowadzona przez Xaviego będzie musiała pożegnać się z marzeniami o awansie do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

Robert Lewandowski na okładkach hiszpańskich gazet. Polak nadzieją Barcelony

Barcelona potrzebuje zwycięstwa z Interem jak tlenu. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy dla piłkarzy Xaviego jest to najważniejszy mecz sezonu i duża część gazet skupiła się na Barcelonie już na stronie tytułowej. "Finalissima"- widnieje na okładce "Mundo Deportivo", co oznacza "Finał". Na grafice widnieje duża podobizna Roberta Lewandowskiego na tle kibicowskich flag. Obok Polaka znajduje się o wiele mniejszy trener Barcy Xavi.

"Sport" również postanowił umieścić Lewandowskiego na okładce, tym razem w towarzystwie kolegów z zespołu. "Warto tylko wygrać"- mówi tytuł, a dalej czytamy: "Barca potrzebuje zwycięstwa z Interem, aby przeżyć w Lidze Mistrzów"

Robert Lewandowski jest także główną postacią na okładce "L'Esportiu". Polakowi na zdjęciu towarzyszy Franck Kessie, ale jest on jedynie tłem dla napastnika Barcy. "Jutro jest dzisiaj" - czytamy w tytule gazety, który uzupełnia konkluzja: "Barca gra ważny mecz o przyszłość w Europie, świadoma, że wygrana nad Interem da wielki krok, ale jednocześnie porażka po raz kolejny wykluczy ich z Ligi Mistrzów".

Mniej miejsca Barcelonie poświęcono w madryckim dzienniku "AS", gdzie głównym tematem był remis Realu Madryt z Szachtarem Donieck. Na dole okładki znalazł się jednak Robert Lewandowski z podpisem: "Pół sezonu w jedną noc"- oznacza to, że Barcelona tak ważnego meczu w tym roku jeszcze nie grała.

Podobnie mniej miejsca Barcelonie poświęciła "Marca", w której skupiono się na Kylianie Mbappe, a na samym dole okładki znalazło się zdjęcie Pedriego z podpisem: "Barca nie ma marginesu błędu w spotkaniu z Interem". W jednym z wpisów na Twitterze "Marca" pokusiła się o stworzenie "menu europejskiego", w którym mecz Barcelony z Interem, był główną pozycją.

FC Barcelona - Inter Mediolan w Lidze Mistrzów. Kluczowy mecz dla Katalończyków

Hitowe spotkanie FC Barcelony z Interem Mediolan odbędzie się w środę 12 października o godzinie 21:00 (o szczegółach dotyczących transmisji tego spotkania pisaliśmy ->>> TUTAJ. W grupie C pierwszy jest Bayern Monachium, który ma na koncie komplet punktów po trzech meczach. Drugi jest Inter z sześcioma punktami, trzecia Barcelona mająca trzy punkty mniej od dzisiejszego rywala. Tabelę zamyka Viktoria Pilzno, z zerowym dorobkiem punktowym. W przypadku porażki z Interem FC Barcelona straci szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów i będzie musiała skupić się na obronieniu trzeciej lokaty, która kwalifikuje do gry w Lidze Europy.