PSG wyrzuca cztery gwiazdy z kadry na LM

Paris Saint-Germain wylosowało Real Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów i będzie to prawdopodobnie największy hit tego etapu rozgrywek. Pierwsze spotkanie obu klubów zostanie rozegrane 15 lutego 2022 roku. Rewanż będzie miał miejsce trzy tygodnie później. Okazuje się, że paryżanie już teraz będą musieli zmierzyć się z pierwszymi problemami.

PSG wykluczy czterech doświadczonych piłkarzy przed hitem z Realem Madryt.

Francuski dziennik "Le Parisien" poinformował, że w 25-osobowym składzie, który musi zgłosić trener Mauricio Pochettino, zabraknie miejsca dla jednego zawodnika. Wśród zagrożonych jest Georgino Wijnaldum. Pomocnik został sprowadzony do klubu zeszłego lata z Liverpoolu. - Chcę wnieść do tego ambitnego projektu moją determinację - mówił wtedy Holender, a teraz być może nie odegra żadnej roli w projekcie paryżan. Do listy dochodzą także Julian Draxler, Ander Herrera i Juan Bernat.

Termin wysłania listy zawodników grających w fazie pucharowej Ligi Mistrzów mija w czwartek (3 lutego). Dlaczego wymieniona czwórka jest zagrożona? Regulamin UEFA stanowi, że w 25-osobowym składzie muszą być uwzględnieni dwaj bramkarze, występujący wyłącznie na tej pozycji. Osiem miejsc zarezerwowano dla zawodników "lokalnie wyszkolonych", czyli w klubach z Francji. Wśród tej ósemki żaden klub nie może mieć więcej niż czterech "zawodników wyszkolonych przez związek".

Oznacza to, że Mauricio Pochettino zostało do wykorzystania 17 miejsc dla obcokrajowców. Tymczasem w klubie jest ich 18. Dlatego właśnie jeden z wymienionej czwórki może nie zagrać w najbliższym hicie z Realem Madryt.

Zapis UEFA stawia na równi piłkarzy "wyszkolonych lokalnie" i "wyszkolonych w klubie" (w tym przypadku PSG). W rozumieniu federacji są to zawodnicy, którzy między 15. a 21. rokiem życia, niezależnie od obywatelstwa i wieku, był zarejestrowany w swoim klubie lub tym pochodzącym z Francji nieprzerwanie przez trzy sezony lub 36 miesięcy.

Zawodnicy "wyszkoleni przez związek" to piłkarze, którzy między 15. a 21. rokiem byli zarejestrowani w klubie lub w innych klubach należących do tego samego związku, co jego obecna drużyna, przez okres trzech pełnych sezonów lub 36 miesięcy. Okres ten zaczyna się wraz z pierwszym oficjalnym meczem danych rozgrywek.