Bunt po transferze. "To skaza dla klubu". Reaguje nawet premier

- To skaza dla klubu. Podrę też swój karnet. To łamie serce moje i wielu innych fanów, którym znam - mówi Val McDermid. Autorka kryminałów jest oburzona transferem Davida Goodwilliego do Raith Rovers. Decyzję władz klubu potępiają również premier Szkocji czy były premier Wielkiej Brytanii.

3 Twitter.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl