Georginio Wijnaldum znalazł nowy klub. Sięgnął po niego półfinalista Ligi Mistrzów

Jeszcze przed zakończeniem ostatniego sezonu było wiadomo, że Georginio Wijnaldum nie przedłuży wygasającego kontraktu z Liverpoolem. Holenderski pomocnik zakończył tym samym swoją przygodę w drużynie z Anfield i rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy.

REKLAMA

Jest decyzja ws. transferu Jakuba Świerczoka. Rekordowa kwota

Georginio Wijnaldum oficjalnie w Paryżu

Klub ze stolicy Francji ogłosił sprowadzenie pomocnika reprezentacji Holandii w mediach społecznościowych. Wicemistrz Francji był jednym z klubów, z którymi Wijnaldum był najmocniej łączony. Wcześniej mówiło się o FC Barcelonie, jednak ostatecznie klub z Katalonii nie zdecydował się na podpisanie z nim kontraktu.

- Dołączenie do PSG jest dla mnie nowym wyzwaniem. Dołączam do jednego z najlepiej prowadzonych klubów w Europie. Chcę wnieść do tego ambitnego projektu moją determinację. PSG udowodniło w ostatnich latach swój status i mam pewność, że będziemy w stanie rozwijać się dla naszych kibiców - powiedział 30-latek po ogłoszeniu transferu.

Zobacz wideo Czy Kamil Glik czuje się pewniakiem do składu na mecz ze Słowacją?

Georginio Wijnaldum drugim letnim transferem PSG

Jest to drugi potwierdzony letni transfer Paris Saint-Germain. Wcześniej wicemistrzowie Francji ogłosili sprowadzenie Danilo Pereiry, który w ubiegłym sezonie grał na Parc des Princes na zasadzie wypożyczenia z FC Porto. Z klubem z kolei pożegnali się Alessandro Florenzi i Moise Kean, którzy wrócili do swoich macierzystych zespołów.

Barcelona nie będzie ostatnim klubem Messiego? "Chcemy zbudować światową drużynę"

Georginio Wijnaldum rozpoczynał karierę w Feyenoordzie Rotterdam, z którego w 2011 roku przeniósł się do PSV Eindhoven. Po czterech latach Holender trafił do Premier League, zasilając Newcastle United, natomiast po roku przeniósł się do Liverpoolu. Dla klubu z Anfield rozegrał łącznie 237 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 22 gole i zanotował 16 asyst.