Jest decyzja ws. występu Messiego w LM. Pochettino mówi o spięciu Mbappe - Neymar

Wtorkowy mecz Paris Saint-Germain z Manchesterem City będzie hitem drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jeszcze niedawno nie wiadomo było, czy w meczu na Parc des Princes wystąpi Lionel Messi. Argentyńczyk doznał kontuzji, która wykluczyła go z meczów przeciwko Metz (2:1) i Montpellier (2:0).

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

W poniedziałek wątpliwości dotyczące Messiego rozwiał trener paryżan Mauricio Pochettino. - Leo jest na bardzo dobrej drodze. Myślę, że znajdzie się w kadrze na mecz. Nie wiem jeszcze, czy znajdzie się w wyjściowej jedenastce, bo o niej zdecyduję we wtorek - powiedział Pochettino.

Koszmarna kontuzja młodego reprezentanta. Bardzo długa przerwa

Pochettino broni Mbappe i Neymara

I dodał: Dlaczego Messi nie pokazuje jeszcze najwyższej formy? Rozmawiamy o najlepszym piłkarzu na świecie, ale pamiętajcie, że jest to też człowiek taki sam jak my wszyscy. Messi i jego rodzina muszą zaadaptować się do nowego klubu, miasta, społeczności i kultury. Na jego dyspozycję składa się wiele rzeczy. Pozwólcie nam pracować, zawodnikowi przystosować się do otoczenia, by poczuł się jak w domu. W Barcelonie spędził 20 lat. To normalne, że ona jest jego domem.

Podolski wściekły po meczu. "Nie rozumiem! Siedzą tam w tych piwnicach"

Pochettino odniósł się też do ostatniej kontrowersyjnej sytuacji dotyczącej jego drużyny. W trakcie sobotniego meczu z Metz Kylian Mbappe pokazał, że nie przepada za Neymarem. Po bramce Juliana Draxlera, przy której asystował Brazylijczyk, kamery telewizyjne pokazały, jak Mbappe narzeka na zachowanie kolegi. "Mnie tak nie podaje" - powiedział Francuz do Idrissy Gueye, mogąc mieć na myśli wcześniejszą sytuację z meczu, w której Neymar w oczywistej sytuacji do niego nie zagrał.

- Takie rzeczy czasem się zdarzają między najlepszymi piłkarzami. Tacy zawodnicy zawsze chcą strzelać gole, pomagać drużynie i odnosić sukcesy. Rozmawiałem z nimi w poniedziałek, oni także ze sobą rozmawiali. Możecie zobaczyć zdjęcia z treningu, na których są razem i są szczęśliwi. Zdarzył się mały incydent, zrobiono z niego aferę, a w rzeczywistości była to tylko rozmowa - zakończył Pochettino.