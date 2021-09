Prezes PZPN zabrał głos ws. Casha w polskiej kadrze. "Powinniśmy się cieszyć"

Temat Matty'ego Casha w reprezentacji Polski w dalszym ciągu nie ucichł. Obrońca Aston Villi zamierza w najbliższym czasie ubiegać się o polski paszport, dzięki czemu mógłby zostać powołany przez Paulo Sousę. Ta sprawa wzbudziła ogromne emocje w naszym kraju, a kibice i eksperci podzielili się na zwolenników oraz przeciwników tego rozwiązania.

- Jeżeli ktoś przez całe życie nie mówił po polsku i nagle w wieku 25 lat zapragnął, żeby mieć nasz paszport, to nie jest to przywiązanie do ojczyzny przodków - stwierdził ostatnio w programie "Cafe Futbol" były prezes PZPN Zbigniew Boniek.

W poniedziałek głos w sprawie Matty'ego Casha zabrał natomiast nowy prezes PZPN Cezary Kulesza. Według niego nie ma sensu dyskutować na ten temat, dopóki zawodnik nie ma jeszcze polskiego paszportu.

- PZPN nie ingeruje w proces przyznania obywatelstwa - stanowczo zapowiedział Kulesza w rozmowie z portalem Meczyki.pl. - Za wybór najlepszych zawodników spośród tych posiadających polskie obywatelstwo odpowiada selekcjoner reprezentacji. Nie do mnie należy rozstrzygnięcie, komu to obywatelstwo przysługuje. Jeśli odpowiednie organy państwowe uznają, że są podstawy do przyznania polskiego obywatelstwa obcokrajowcowi, to selekcjoner będzie miał szersze pole manewru, a my powinniśmy się tylko cieszyć - powiedział nam Kulesza.

Wszystko wskazuje więc na to, że wszystko jest w rękach Casha. PZPN nie zamierza w żaden sposób ingerować w tę sprawę ani interweniować u polskich władz w celu przyspieszenia całego procesu. Jeżeli uda mu się załatwić polski paszport kwestia jego gry w kadrze będzie zależała tylko od Paulo Sousy.

