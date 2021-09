Podolski wściekły po meczu. "Nie rozumiem! Siedzą tam w tych piwnicach"

W niedzielę Górnik Zabrze przegrał na wyjeździe z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza 1:3. Chociaż goście objęli prowadzenie po golu Rafała Janickiego, to później bramki zdobywali już tylko gospodarze. Dwukrotnie z rzutu karnego trafił Piotr Wlazło, a jednego gola dołożył Kacper Śpiewak.

Bardzo duży udział przy trzeciej bramce dla Bruk-Betu miał Lukas Podolski. Zawodnik Górnika, który pojawił się na boisku w 46. minucie, faulował przeciwnika, za co sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy. Były reprezentant Niemiec zobaczył też żółtą kartkę.

- Brukbet ostatecznie zgarnął trzy punkty i to trzeba im oddać. Ale te rzuty karne? I zaznaczam: nie chodzi mi w tym momencie, że to był mecz w polskiej Ekstraklasie. Tydzień temu udzieliłem w Niemczech wywiadu, gdzie też dobitnie powiedziałem, co myślę o całym tym VAR - powiedział Podolski w rozmowie z portalem Sportowefakty.wp.pl.

Mocne słowa Podolskiego

I dodał: Wyjaśnianie obu sytuacji zajęło w sumie 10 minut. Co do tego VAR-u… Siedzą tam w tych "piwnicach", czy to w Polsce, w Turcji, Anglii, czy we Włoszech, a na końcu, w niektórych przypadkach, sami sędziowie chyba nie są pewni. Zapytałem arbitra o ocenę mojej sytuacji. Powiedział mi: 100 procent karny, możesz sobie zobaczyć w telewizji. Odpowiedziałem: skoro 100 procent, to czemu sprawdzaliście to aż 5 minut? To był pojedynek jeden na jeden. Czy na karny? Dla mnie na sto procent to nie jest karny. Jak za coś takiego można podyktować jedenastkę?! Do tej pory tego nie rozumiem! A ta sytuacja miała ogromny wpływ na wynik meczu!

W rozmowie Podolski odniósł się też do swojej umowy z niemiecką stacją telewizyjną RTL. Piłkarz podpisał umowę, na mocy której będzie ekspertem podczas meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. "W nowym przedmeczowym show "Matchday" prezenterka Anna Kraft, Arnd Zeigler i komentator Robby Hunke wraz z ekspertem Lukasem Podolskim dyskutować będą w studiu podczas czwartkowych wieczorów w europejskich pucharach" - czytaliśmy na stronie rtl.de.

- Szukanie sensacji, pisanie bzdur. Ale wyjaśnię: to żaden nowy kontrakt. To umowa z RTL, która została uzgodniona i podpisana wcześniej. Zanim przyszedłem do Górnika. Wiedział o niej i Górnik, i każdy inny klub, z którym negocjowałem. Albo jeszcze inaczej to przedstawię: miałem i mam propozycje występów w polskich programach, studio Ligi Mistrzów i kilka innych. Podróż do Warszawy, samochodem, zajmie tam i z powrotem wiele godzin. To przecież szybciej dolecę samolotem do Niemiec, bo to godzina w jedną stronę. Studio, samolot w drugą stronę i jestem. Czasowo to naprawdę wyjdzie podobnie. I naprawdę to dla kogoś stanowi jakiś problem?! Skończmy już ten temat, bo to staje się nudne. Jednym się może to podobać, innym nie. Mogę z tym żyć - skomentował Podolski.