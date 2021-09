W PSG znów wrze! Burza w trakcie meczu. Mbappe: Mi tak nie podaje. Jest nagranie

Była 88. minuta meczu w Paryżu, gdy Mauricio Pochettino przeprowadził podwójną zmianę. Z boiska zeszli Kylian Mbappe i Angel Di Maria, a ich miejsce zajęli Julian Draxler i Mauro Icardi.

Chwilę później PSG podwyższyło prowadzenie w meczu z Montpellier. Po podaniu Neymara bramkę na 2:0 zdobył wprowadzony chwilę wcześniej Draxler. Niemiec ustalił wynik meczu na 2:0.

Po jego trafieniu kamery francuskiej stacji telewizyjnej Canal+ najechały na Mbappe. Realizator przy okazji wyłapał słowa, jakie napastnik skierował do kolegi z drużyny - Idrissy Gueye. Mbappe narzekał na zachowanie Neymara.

Mbappe narzeka na Neymara

- Mi tak nie podaje - żalił się francuski napastnik. Mogła to być reakcja piłkarza na zachowanie Neymara z 65. minuty, kiedy wdał się w niepotrzebny drybling w polu karnym. Brazylijczyk, zamiast podać do lepiej ustawionych kolegów, w tym Mbappe, wolał mijać bramkarza, co nie zakończyło się powodzeniem.

Żaden z piłkarzy nie skomentował sprawy. Nie odniósł się do niej też Pochettino. Faktem jest jednak, że w Paryżu znowu zawrzało. Znowu, bo przed tygodniem media na całym świecie opisywały sytuację z meczu z Olympique Lyon, gdy Lionel Messi nie podał ręki Pochettino.

Według francuskich mediów stosunki między Mbappe i Neymarem od dawna nie są dobre. Zawodnicy mają za sobą nie przepadać, co negatywnie wpływa na zespół. Sytuacja w drużynie jest jednym z powodów, dla których Mbappe ma latem odejść do Realu Madryt. Kontrakt Francuza z PSG wygasa wraz z zakończeniem obecnego sezonu i na razie nic nie wskazuje na to, by miał zostać przedłużony.

PSG po ośmiu kolejkach prowadzi w tabeli Ligue 1 z kompletem punktów. Zespół Pochettino wyprzedza Olympique Marsylia o 10 punktów, jednak wicelider tabeli rozegrał o dwa mecze mniej.