Ronaldo wypiął się na rywala po meczu LM. Piłkarz pożalił się w mediach

- Po prostu machnął lekceważąco ręką, kiedy zapytałem go o zamianę koszulek - wytłumaczył Marcel Heister, który w rozmowie z goal.com wrócił do ostatniego meczu Ferencvarosu z Juventusem w Lidze Mistrzów. A nawet bardziej do samego Cristiano Ronaldo, bo to o nim opowiada. - Wyglądał na wkurzonego, może dlatego, że nie strzelił nam gola - dodaje.

"Odebranie piłki Ronaldo to najpiękniejsze doświadczenie w moim życiu"

Ronaldo gola nie strzelił, ale zaliczył asystę. A Juventus i tak wygrał to spotkanie wysoko, bo aż 4:1. Heister, który pojawił się na boisku w drugiej połowie (w 69. minucie za Endre Botkę), mimo to zachował dobre wspomnienia z tego meczu. - Dlaczego Ronaldo się tak zachował? Nie wiem. Może dlatego, że odebrałem mu piłkę, kiedy próbował mnie przedryblować. Mam zdjęcie z tej sytuacji, opublikowałem je nawet w mediach społecznościowych. To było najpiękniejsze doświadczenie w moim życiu - przyznał Heister.

Ferencvaros po trzech meczach w LM zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Ma jeden punkt. Tyle samo, ile Dynamo Kijów, które w środę podejmie lidera grupy, czyli Barcelonę (dziewięć punktów). Ferencvaros zagra drugi mecz z Juventusem (sześć punktów), tym razem na wyjeździe. Oba spotkania rozpoczną się o 21.