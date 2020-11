Sędzia LM ujawnia kulisy VAR. "Wiedziałem, że będę musiał anulować gola"

System VAR ma potężny wpływ na mecze piłki nożnej. System wideoweryfikacji pomaga sędziom głównym przy podejmowaniu kluczowych decyzji na boisku dotyczących m.in. podyktowania rzutu karnego czy pokazania czerwonej kartki. VAR w trakcie meczów obsługiwany jest przez sędziów, którzy pomagają głównemu arbitrowi w sytuacjach spornych lub naprawianiu błędnie podjętych decyzji.

Niemal w każdym meczu, gdzie obecny jest system, widzimy sytuacje w których sędzia główny proszony jest o obejrzenie sytuacji na ekranie obecnym na stadionie. Arbiter dostaje na słuchawkę sygnał od sędziów VAR, że podjęta przez niego decyzja może być zła. Po obejrzeniu wideo na ekranie sędziowie główni bardzo często zmieniają pierwotnie podjęte decyzje.

"Gdy podejdę do ekranu, to zobaczę coś, co zmieni moje zdanie"

M.in. o takich sytuacjach w dokumencie UEFA "Man in the Middle" opowiedział sędzia międzynarodowy Felix Zwayer, który przed dwoma laty anulował gola Alvaro Moraty w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów między Atletico Madryt i Juventusem (2:0).

- W momencie, gdy zostałem poproszony o obejrzenie tej sytuacji na monitorze, wiedziałem, że będę musiał anulować gola, bo są na to wystarczające dowody - powiedział Zwayer. - Pracuję z sędziami VAR długo i wiem, że jestem proszony o obejrzenie sytuacji tylko wtedy, gdy zmiana podjętej decyzji jest niezbędna. To nie jest tak, że ktoś podejmuje decyzje za mnie, ale wiem, że gdy podejdę do ekranu, to zobaczę coś, co zmieni moje zdanie.

W dokumencie wypowiada się też inny sędzia międzynarodowy, Clement Turpin. - Musimy być bardzo wyczuleni na komunikaty z VAR i skupiać się na nich. Przy oglądaniu materiału wideo musimy być też ostrożni, uważać na mowę ciała, bo obserwują nas tysiące kibiców na stadionie i miliony przed telewizorami. Musimy skupiać się na komunikacji między sobą i uważać na wiadomości, które przekazujemy. Spokój i pewność siebie są niezbędne - powiedział.