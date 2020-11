Griezmann przerwał milczenie! Tak traktuje go Leo Messi. "Zauważam to każdego dnia"

- Odkąd przyjechałem, od mojej prezentacji w Barcelonie, nie zabierałem głosu. Jak powiedziałem wtedy, nie chciałem przemawiać publicznie, tylko czynami na boisku. Ponieważ taki jestem, robię to najlepiej, mając piłkę u stóp. Ale nadszedł czas, aby wszystko wyjaśnić. Musiałem znieść wiele komentarzy, ale teraz mówię, że już wystarczy - zaczął Antoine Griezmann.

Francuz w dalszej części rozmowy odniósł się do wielu wątków, ale jednym w ważniejszych był ten dotyczący jego relacji z Leo Messim. - Prasa zawsze chce wywołać kontrowersje i tworzyć rzeczy, które nie są prawdziwe. Rozmawiałem z Leo, kiedy przyjechałem. Powiedział mi, że kiedy odrzuciłem pierwszą szansę na wyjazd, miał przerąbane, ponieważ poprosił o to publicznie. Ale powiedział mi, że był zawsze ze mną, zauważam to każdego dnia - mówił dalej Griezmann.

Napastnik Barcelony zdradził również, że nie ma obecnie żadnego kontaktu z Erikiem Olhatsem, byłym agentem, który dwa tygodnie temu mówił, że w zeszłym roku, kiedy Antoine Griezmann przyleciał do Barcy, Messi z nim nie rozmawiał i przyjął go w zły sposób. - Messi w Barcelonie ma oko na wszystko, jest tam monarchą, który nie przyjął Antoine'a zbyt dobrze. Jego nastawienie było tak naprawdę żałosne. To przez nie Griezmann czuł się źle - stwierdził wówczas Olhats.

Griezmann postanowił odpowiedzieć na jego słowa, który prywatnie jest wujkiem napastnika Barcelony. - Przestałem mieć jakiekolwiek relacje z byłym agentem Ericem Olhatsem od dnia ślubu. Zaprosiłem go na ślub, a on nie przyjechał i od tamtej pory jestem na niego zły. Myśli o mnie jak o każdym innym, ale potrafi wyrządzić wiele szkód w szatni. Messi wie, że mam do niego wielki szacunek, Uczę się od niego, a mój wujek nie wie, o co chodzi w piłce nożnej - zdradził Francuz.

- Powiedziałem Messiemu, że nie mam z wujkiem nic wspólnego, nie mam nawet jego numeru telefonu. Rozmawiałem z Leo, aby wszystko uporządkować, to było ważne, aby wyjaśnić to - mówił Griezmann.

Francuz cały czas gra poniżej oczekiwań w zespole z Camp Nou. Pierwszy sezon był dla niego fatalny. Strzelił tylko 15 bramek w 48 występach, a Barcelona zakończyła sezon bez żadnego trofeum. Po przyjściu Ronalda Koemana forma napastnika również pozostawia wiele do życzenia. 29-latek ma na koncie tylko dwa gole w 10 meczach. - Akceptuję to, ponieważ wiem, że nie widzimy najlepszego Griezmanna, ale rozumiem, że za każdym razem, gdy pojawia się coś innego, jestem pierwszym krytykowanym. W ciągu półtora roku miałem trzech trenerów. To nie jest łatwe. Potrzebuję czasu, aby dostosować się do moich kolegów, a oni do mnie. Do tego dochodzi zmiana formacji - dodał Griezmann.

Antoine Griezmann będzie miał szansę poprawić skuteczność już we wtorek 24 listopada, kiedy FC Barcelona zagra na wyjeździe z Dynamem Kijów w 4. kolejce Ligi Mistrzów. W meczu zabraknie Leo Messiego i Frenkiego de Jonga. Ronald Koeman postanowił dać odpocząć Argentyńczykowi i nie zabrał go na Ukrainę. - Zdecydowaliśmy, że nie będą z nami podróżować. Nasza sytuacja jest dość komfortowa, a ta dwójka musi odpocząć, bo gra wiele meczów - podkreślił trener Barcelony.