FC Barcelona zagra w Lidze Mistrzów bez Messiego i de Jonga. Koeman wyjaśnił powody swojej decyzji

FC Barcelona znakomicie radzi sobie w obecnym sezonie Ligi Mistrzów. W trzech spotkaniach fazy grupowej zespół Ronalda Koemana zdobył dziewięć punktów i jest bliski awansu do fazy pucharowej. Wystarczy, że we wtorek wygra z Dynamem Kijów i zapewni sobie awans na dwie kolejki przed końcem fazy.

Duże braki kadrowe Barcelony na mecz z Dynamem Kijów

Ronald Koeman zdecydował jednak, że w tym spotkaniu nie zagrają Leo Messi i Frenkie de Jong. Holenderski szkoleniowiec wyjaśnił powody swojej decyzji podczas konferencji prasowej przed meczem z Dynamem. - Zdecydowaliśmy, że nie będą z nami podróżować. Nasza sytuacja jest dość komfortowa, a ta dwójka musi odpocząć, bo gra wiele meczów - podkreślił trener Barcelony. Jak braki kadrowe Barcelony wpłyną na występ podopiecznych Ronalda Koemana? Mecz z Dynamem Kijów już we wtorek o 21:00

Nadal nie wiadomo, jak Koeman zestawi środek obrony, z powodu kontuzji Gerarda Pique, Ronalda Araujo i Samuela Umtitiego. - Brak Pique jest dla nas wielką stratą. Jedną z dwóch, trzech pozycji, na których musimy się wzmocnić, jest środkowa obrona, ale aktualnie nic z tym nie możemy zrobić. Umtiti już trenuje i chcemy przygotować go do powrotu za dwa tygodnie. Araujo potrzebuje jeszcze czasu, więc Mingueza może otrzymać okazję do gry - podkreślił Koeman.