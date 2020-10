Teodorczyk odchodzi z Udinese! Ma zagrać w klubie, któremu Lech wyrwał awans do LE

O kierunku belgijskim, jaki miał obrać Teodorczyk w tym lub kolejnym oknie transferowym, mówiło się już od kilku tygodni. Zawodnik miał wrócić do tamtejszej ligi, a Udinese szukało klubu, który będzie zainteresowany Polakiem. Według niedawnych informacji podawanych przez "Het Nieuwsblad" faworytem do pozyskania zawodnika było Royal Antwerp FC. Klub miał jednak zrezygnować z Polaka, bo ten nie pasował do profilu napastnika, którego poszukiwała drużyna.

REKLAMA

Zobacz wideo Bayern wyrwał trzy punkty po golu Lewandowskiego w doliczonym czasie gry [ELEVEN SPORTS]

Teodorczyk znów w Belgii? Wypożyczenie do klubu

W poniedziałek o innym klubie, który chciałby Teodorczyka poinformował dziennikarz "Super Expressu", Piotr Koźmiński. - Łukasz Teodorczyk zmienia klub! Napastnik zostanie na rok wypożyczony z Udinese do Charleroi - napisał na Twitterze. Charleroi to klub, który w tym sezonie w IV rundzie eliminacji do Ligi Europy przegrał 1:2 z Lechem Poznań i odpadł z rozgrywek, a polska drużyna dzięki temu zwycięstwu awansowała do fazy grupowej LE.

Teodorczyk przeszedł do Udinese w sierpniu 2018 roku z Anderlechtu. Transfer do Charleroi byłby zatem jego powrotem do ligi belgijskiej. Dla Anderlechtu rozegrał łącznie 93 mecze, w których zdobył 45 goli i zaliczył dziewięć asyst. Grał także w Dynamie Kijów, Lechu Poznań oraz Polonii Warszawa. W reprezentacji Polski wystąpił do tej pory 19 razy i czterokrotnie zdobywał gole.

Przeczytaj także: