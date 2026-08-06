Burza wokół Jagiellonii. Siemieniec reaguje

Co roku wraca temat przekładania meczów przez kluby, które grają w eliminacjach do europejskich pucharów. Tak uczyniły m.in. GKS Katowice i Raków Częstochowa przed meczami w trzeciej rundzie el. Ligi Konferencji. To nie spodobało się m.in. Zbigniewowi Bońkowi, który powiedział wprost: - Wmawianie piłkarzom, że są zmęczeni, to jest największy błąd polskiej piłki i polskich komentatorów. Nie, piłkarz nie jest zmęczony. Jak grasz dobrze, to zmęczenie to jest aspekt psychologiczny. Po meczu możesz mieć wysokie czynniki zmęczenia, ale po 24-48 godzinach Ci wszystko mija. Nawet cukier potrzebuje takiego czasu, by go odbudować. Reszta... to wszystko jest w głowie - stwierdził w Prawdzie Futbolu Romana Kołtonia.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki Mazurek i wielka Jagiellonia. Sokołowski: Skauci zapamiętali piłkarzy

Adrian Siemieniec reaguje na komentarze dot. przekładania meczów

To również nie podoba się Aleksandarowi Vukoviciowi, trenerowi Widzewa Łódź. Po meczu z Wisłą Płock przyznał, że to jest "temat do rozmowy". - Mamy sparingpartnera, który też nie chce zostać na lodzie. Na dobrą sprawę nie wiem, czy będzie czekał na nas do piątku. Wiadomo, jestem za tym, żeby polskim drużynom grającym w pucharach dać możliwość przełożenia meczu - stwierdził, cytowany przez weszlo.com.

- Z drugiej strony, my też żyjemy, mówię o pozostałych drużynach w lidze - podkreślił.

Na te słowa postanowił odpowiedzieć Adrian Siemieniec, którego Jagiellonia w czwartek, 6 sierpnia zmierzy się z Rangersami w kwalifikacjach do Ligi Europy. Warto dodać, że trzy dni później zaplanowany jest mecz Dumy Podlasia właśnie z Widzewem Łódź. Klub może przełożyć ten mecz nawet 48 godzin przed jego rozpoczęciem. W związku z tym to spotkanie stoi pod znakiem zapytania. Ten przepis PZPN nie podoba się i klubom, które na decyzje muszą czekać, a także... Zbigniewowi Bońkowi. "Przekładanie meczu na 48 godzin przed jest chore" - napisał w serwisie X 4 sierpnia.

Zobacz też: Zero litości dla Rajovicia. "Jeden z najgorszych piłkarzy, jakich widziałem"

Co na ten temat sądzi trener Jagiellonii Białystok? - Wiem, że jest podniesiona burza związana z przekładaniem tego meczu. Z decyzją, kiedy informować, kiedy nie informować. Nie chciałbym mówić z perspektywy trenera, który przygotowuje zespół trzeci rok do eliminacji. Każda strona ma swoje argumenty. To nie jest temat, żeby się przekamarzać - zaczął, cytowany przez transfery.info.

- Ja też jestem bardzo empatyczny, rozumiem perspektywę drugiej strony, staram się zrozumieć, ale najwyżej stawiam interes swojego klubu. Niemniej odwołuję się do przepisów, które nam przysługują. Może jakaś ludzka strona się odzywa, że to sprawa niewygodna, ale też mamy prawo do tego. Jeżeli uznajemy jako klub, że z tego prawa chcemy skorzystać, to z niego skorzystamy. Decyzja, czy zagramy z Widzewem zapadnie bezpośrednio po meczu z Rangers FC - zakończył.