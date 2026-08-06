Zero litości dla Rajovicia. "Jeden z najgorszych piłkarzy, jakich widziałem"

"To był jeden z najgorszych indywidualnych występów, jakie widziałem w Legii Warszawa w ostatnich latach. Mowa oczywiście o tym, co [...] w Szczecinie zaprezentował Mileta Rajović. Napastnik warszawskiej drużyny, który frustrował nieskutecznością w poprzednim sezonie, od początku kolejnych rozgrywek przechodzi samego siebie. Gdzie leży granica jego niefrasobliwości? W meczu z Pogonią Duńczyk dokonał niemal niemożliwego, nie strzelając gola dosłownie z kilku centymetrów" - pisał Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl po pierwszej kolejce Ekstraklasy.

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Rajović nie wypadł tak źle w drugiej serii gier, przeciwko Zagłębiu Lubin (3:1), jednak tym razem też czegoś zabrakło. 27-latek nawet trafił do siatki Lubinian i celebrował to w sposób, który przez obserwatorów mógł zostać uznany za lekko konfrontacyjny (zamknął oczy i zatkał uszy, jakby chciał pokazać nieprzejmowanie się krytyką) jednak w tej akcji odgwizdano spalonego Roberta Deziela Jr. i gola nie było. A gdy Duńczyk został zmieniony, nie mógł powstrzymać złych emocji. 10 goli przez nieco ponad rok to niezbyt imponujący wynik jak za najdroższego zawodnika w historii klubu, który kosztował ok. 3 mln euro.

Mileta Rajović mocno zawodzi. Tomasz Ćwiąkała dosadnie o piłkarzu Legii Warszawa

Według dziennikarza Tomasza Ćwiąkały napastnik jest obecnie najgorszym zawodnikiem w najwyższej polskiej lidze. - Tutaj bierzemy pod uwagę i bardzo niskie umiejętności tego piłkarza, i cały pakiet kwoty transferowej, a także, co zapewne za tym idzie, zarobków. W przypadku Ekstraklasy, biorąc pod uwagę kilka ostatnich miesięcy, a nawet więcej, kandydat może być jeden, czyli Rajović - wskazał Ćwiąkała na swoim kanale na YouTubie.

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Dziennikarz bardzo surowo ocenił napastnika stołecznej drużyny. - Jeżeli Rajović przełamie się w Legii, to będzie zjawisko nadprzyrodzone. [...] Dla mnie do tego momentu, do 3 sierpnia 2026 roku (dzień nagrania, film opublikowany 5 sierpnia - red.), jest to bohater najgorszego transferu w historii Ekstraklasy. Zdecydowanie jeden z najgorszych piłkarzy, jakich widziałem na polskich boiskach, biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości - podkreślił (ten i kolejne cytat za: transfery.info).

Co Legia powinna zrobić z Rajoviciem? Ćwiąkała wskazuje, co byłoby najlepsze

Fatalne występy sprawiają też, że Legia nawet nie ma co marzyć o sprzedaniu piłkarza za spore pieniądze, by odzyskać znaczną część zapłaconej kwoty. Co w ogóle można zrobić? - Nie wiem, jakie jest rozwiązanie tej sytuacji. Oczywiście, najlepsze byłoby rozwiązanie kontraktu. [...] Rozwiązanie kontraktu z Rajoviciem byłoby bardzo dużym sukcesem Frediego Bobica. Raz, zwalniasz nie najniższą sumkę, dwa pozbywasz się pewnego kłopotu. Legia w tym momencie jedzie z dużym obciążeniem - ocenił Ćwiąkała, który sądzi, że osoby stojące za sprowadzeniem Duńczyka powinny ponieść jakiekolwiek konsekwencje.

- Uważam, że ktokolwiek ściągnął tego piłkarza, czy był to Michał Żewłakow (już nie ma go w Legii - red.) czy Fredi Bobić, to powinien zostać w jakiś sposób rozliczony. Nie wywalony z klubu, ale po prostu ktoś powinien w tym klubie to zapamiętać - stwierdził dziennikarz.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, dotychczas Mileta Rajović strzelił 10 goli dla Legii Warszawa - po raz ostatni trafił do siatki 6 kwietnia (dublet z Pogonią Szczecin). Kolejną szansę na przełamanie się zawodnik będzie miał w sobotę 8 sierpnia, gdy stołeczna drużyna zagra na wyjeździe z Koroną Kielce.