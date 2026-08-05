Polacy wyjazd do Chin zapamiętają na długo. "Cztery minuty przed lądowaniem"

Cztery minuty przed wylądowaniem w Pekinie samolotu z Ningbo, z polskimi siatkarzami na pokładzie, wystartował ten lecący ze stolicy Chin do Warszawy, którym pierwotnie mieli wrócić we wtorek rano do kraju. Wówczas zaczęła się wielka operacja logistyczna, w wyniku której kadrowicze i członkowie sztabu zostali rozdzieleni na grupy, udające się m.in. do Szwecji i Niemiec. I choć rozpoczęta w poniedziałek i mocno wydłużona podróż po turnieju finałowym Ligi Narodów bardzo naszych reprezentantów zmęczyła, to sam wyjazd z wielu względów wspominają bardzo dobrze.

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Zobacz wideo Reprezentacja Polski siatkarzy o skomplikowanym powrocie do kraju po triumfie w Lidze Narodów

Czegoś takiego Polacy jeszcze nie przerabiali. Chińczycy nie zaczekali

Z aż 24-godzinnym opóźnieniem do kraju dotarła w środowy ranek z Chin największa grupa kadrowiczów. Dla wielu z nich to była najdłuższa i najbardziej wyczerpująca podróż w życiu. Choć pewny tego nie jest Tomasz Fornal, który wspomina, że podróż na turniej LN do Fukuoki sprzed kilku lat również należała do bardzo długich.

- Wówczas było trochę przesiadek. Ale ta ostatnia podróż na pewno jest w top 3, jeżeli chodzi o trwanie, o zmęczenie. Kiedy znasz plan i wiesz, że masz dwie-trzy przesiadki, jesteś w stanie się na to przygotować. Tu, niestety, spadła na nas wiadomość, że uciekł nam samolot. Nie mieliśmy na to wpływu, więc to trochę co innego – zaznacza jeden z liderów kadry.

Opóźnienie powstało na pierwszym etapie ich podróży powrotnej – przy locie na trasie Ningbo – Pekin. Jak opowiada mi Marcin Komenda, biało-czerwoni wylądowali w stolicy Chin cztery minuty po tym, jak wystartował samolot, który miał ich zabrać do Warszawy.

- Tyle że nie przechodzi się przecież prosto z jednego samolotu do drugiego. Pewnie musieliby jeszcze z pół godziny na nas poczekać. Szkoda, że tak się nie udało. Pewnie gdyby to był PL LOT, to by poczekali, ale że to chiński przewoźnik, to rozumiem. Na pokładzie byli ludzie, którzy też może się gdzieś spieszyli. Trudna sytuacja. Szkoda, że tak wyszło, ale ważne, że jesteśmy cali i zdrowi w Polsce – podkreśla rozgrywający.

Poszczególni kadrowicze zamieszczali potem w serwisach społecznościowych zdjęcia z długiego oczekiwania na lotnisku w Pekinie. Na jednym z nich widać m.in. smutnego i zmęczonego Jakuba Popiwczaka, któremu zwykle uśmiech nie schodzi z twarzy. Libero nie kryje, że było mu szkoda marnowanego w ten sposób czasu, który wolałby spędzić z żoną i dziećmi. Kamil Semeniuk dodaje zaś, że dzięki dobremu humorowi po triumfie w LN łatwiej było znieść te dodatkowe trudności.

Spanie i zwiedzanie. Tajemnice Ningbo i Pekinu. Świętowanie po polsku

Gdy siatkarze siedzieli na lotnisku, kierowniczka reprezentacji Róża Wachowska organizowała nowy plan podróży - tak, by wszyscy możliwie jak najszybciej dotarli do domów.

- Róży należą się jeszcze raz podziękowania. W Pekinie stała przy barierkach i próbowała się dogadać po angielsku z Chińczykami. A ci zazwyczaj średnio sobie radzą z tym językiem – wspomina Fornal.

Nowy plan zakładał rozdzielenie kadry. Część zawodników i członków sztabu zaliczyła dodatkową przesiadkę w Szwecji lub Niemczech, a największa grupa czekała na kolejny bezpośredni lot do Warszawy. Oznaczało to dodatkowy nocleg w Pekinie. Niektórzy, jak Komenda, większość czasu wykorzystali na sen i odpoczynek, inni postawili na krótkie zwiedzanie Pekinu.

- Wybraliśmy się z połową drużyny do centrum miasta. Poszliśmy na kolację, posiedzieliśmy. To było fajne wyjście. Wróciliśmy wieczorem, szybko się wykąpaliśmy i znowu na lotnisko – relacjonuje Fornal.

Gdy pytam Semeniuka o pobyt w stolicy Chin, nie chce nic zdradzić. To samo dotyczy świętowania triumfu w LN, jeszcze w Ningbo.

- To, jak celebrujemy sukcesy, zostaje między nami. To, co się działo w Ningbo, zostaje w Ningbo. To, co było w Pekinie, zostaje w Pekinie – rzuca z uśmiechem przyjmujący.

Jego koledzy jednak nie są aż tak tajemniczy. Popiwczak i Komenda przyznają wprost, że tym razem świętowanie było intensywniejsze, bo było na nie więcej czasu. Rok temu już o godz. 3 w nocy po finale wyjeżdżali z hotelu na lotnisko w Ningbo, a tym razem rozpoczynali podróż dopiero wieczorem następnego dnia.

- Mogliśmy więc sobie pozwolić na troszkę więcej i tak zrobiliśmy. Tym bardziej, że ta LN była bardzo wymagająca, mecz finałowy również. Towarzyszyło nam bardzo dużo emocji. Dlatego czasem, jeżeli jest na to przestrzeń, warto wspólnie więcej celebrować. Nawet po to, aby jeszcze bardziej skonsolidować grupę. Mimo że atmosfera w naszej drużynie jest kapitalna, nigdy nie zaszkodzi jeden moment w sezonie, by drużyna się ze sobą jeszcze mocniej zżyła – wyjaśnia Komenda.

Gdy dopytuję o szczegóły, mówi, że "było tak, jak to w Polsce bywa - głośno, ze śpiewem, z tańcem".

- Myślę, że zrobiliśmy to, co trzeba, żeby była świetna atmosfera – podsumowuje z uśmiechem rozgrywający.

Grbić "oddał" Polakom pół dnia. Plany Fornala pokrzyżowane jeszcze przed feralną podróżą

Triumf w LN miał dodatkowy wydźwięk w przypadku Fornala i Aleksandra Śliwki. Pierwszy ubiegłoroczny finał przymusowo oglądał z boku boiska, dopingując i motywując kolegów, ponieważ w półfinale skręcił kostkę. Drugi zaś w ogóle nie był wtedy z drużyną – tuż przed trzecim, ostatnim turniejem fazy interkontynentalnej LN doznał poważnej kontuzji stopy, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy.

- To prawda, ten sukces ma dla mnie duże znaczenie. Długo mi zajął powrót – najpierw do zdrowia, a potem do formy – potwierdza kapitan reprezentacji Polski.

Fornal zaś miał teraz jeszcze inny powód do świętowania - został wybrany MVP turnieju finałowego. Dowiedział się o tym jakiś czas po ostatnim meczu, od jednego z oficjeli. Rok temu to wyróżnienie trafiło do Jakuba Kochanowskiego, który został powiadomiony... następnego dnia mailowo.

Fornal tuż po finale LN na antenie Polsatu Sport rzucił z uśmiechem, że trener Nikola Grbić po sukcesie zdecydował się dać kadrowiczom dodatkowe trzy dni wolnego. Po chwili zaś sprostował, że to jego własna inicjatywa, ale zamierza to załatwić u szkoleniowca. Serb jest znany z rygorystycznego trzymania się planu i oczywiste było, że taka zapowiedź nie ma szans na realizację. Finalnie zawodnicy dostali dodatkowe... pół dnia wolnego, ze względu na duże opóźnienie w podróży powrotnej. W Zakopanem, na bezpośrednie przygotowania do wrześniowych mistrzostw Europy, mają się stawić w poniedziałkowy wieczór.

Na razie wszyscy mają kilka dni dla siebie. Fornal planował pierwotnie w tym czasie wyjazd na Węgry, razem z m.in. Kochanowskim. Tyle że to już nieaktualne - środkowy ma problemy z kolanem, które wykluczyły go z gry w kadrze w tym sezonie i niedługo ma się poddać zabiegowi.

- Potem miałem inne plany, ale też się trochę pomieszały. I tak zagospodaruję sobie dobrze ten czas. Pogram w "League of Legends", pojadę do Krakowa, odwiedzę mamę, tatę, babcię, brata. Nie martwcie się o mnie - zapewnia przyjmujący.

Kochanowski w przeszłości opowiadał mi ze śmiechem, że Grbić zawsze tuż po sukcesie chwali polskich siatkarzy, po czym pojawia się "ale". Pytam Popiwczaka, czy w Ningbo było podobnie.

- Zdecydowanie. Pochwalił bardzo, ale powiedział, że są rzeczy, nad którymi będziemy pracować. Ale to też naturalne. On właśnie po to jest, żeby nam wyznaczyć ścieżkę, żeby myśleć "trochę dalej" niż my, zawodnicy. My jesteśmy od tego, żeby wykonywać "tu i teraz". On musi mieć trochę szerszą perspektywę – argumentuje libero.