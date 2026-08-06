Dlaczego Górnik przegrał w Lidze Europy? Trener wyjaśnia

Górnik Zabrze po fiasku misji związanej z awansem do Champions League, w której przegrał z tureckim potentatem Fenerbahce, stanął do walki o Ligę Europy. Niestety, podobnie jak w przypadku LM, wicemistrzowie kraju w pierwszym spotkaniu musieli przełknąć gorycz porażki.

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Gasparik o przyczynach porażki Górnika Zabrze

"Zabrzanie przycisnęli, ale niestety w 65. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Marius Corbu miał za dużo miejsca przed polem karnym, świetnie przymierzył i było 1:0. Kibice Górnika mieli prawo czuć złość, bo przecież Ferencvaros nie prezentował nic nadzwyczajnego w drugiej połowie. Później gospodarze częściej przebywali przy piłce, a Zabrzanie mieli pojedyncze zrywy w ofensywie. Liczyliśmy na skuteczną akcję naszej drużyny. Wciąż aktywny był Urbański, dużo dawał wprowadzony na plac gry Maksym Chłań. Świetnie pokazywał się także Peter Federico, inny z rezerwowych. Wynik niestety nie uległ zmianie" - zrelacjonował na naszych łamach dziennikarz Sport.pl Dawid Franek.

Górnik mógł więc żałować, że nie wywiózł ze stolicy Węgier wyniku, który przed rewanżem w Zabrzu stawiałby go w znacznie lepszym położeniu.

- Mieliśmy słaby początek, ale około dwudziestej minuty weszliśmy we właściwy rytm. Myślę, że to był klucz do poprawy naszej gry - zaczęliśmy stwarzać sobie sytuacje i staliśmy się groźni pod bramką rywala. Graliśmy bardziej ofensywnie i agresywnie. Uważam jednak, że jeśli oddajemy pięć strzałów, to przynajmniej jeden z nich musi zakończyć się golem. Niestety, zawodnicy podejmowali czasem złe decyzje, niepotrzebnie przekładając piłkę na drugą nogę, a przecież często to najprostsze rozwiązania są najlepsze - podkreślił szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej.

Gasparik przyznał, że gol zdobyty przez Ferencvaros miał kluczowe znaczenie dla losów pierwszego pojedynku o IV rundę eliminacji do Ligi Europy.

- W drugiej połowie straciliśmy bramkę w momencie, gdy w dużej mierze kontrolowaliśmy już przebieg spotkania. Po tym golu końcówka meczu zrobiła się bardzo nerwowa. Z obu stron brakowało już rygoru taktycznego. Wielka szkoda, ponieważ zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie mieliśmy kilka naprawdę dobrych sytuacji, które powinniśmy byli wykorzystać, by zdobyć choć jedną bramkę - powiedział słowacki trener, cytowany przez portal roosevelta81.pl.

Rewanż w Zabrzu z Ferencvarosem odbędzie się 13 sierpnia (start o 19.00). Wcześniej Górnik w ramach Ekstraklasy zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem. Początek tego spotkania w sobotę 8 sierpnia o godz. 14.45.