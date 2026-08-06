TVP pokaże film o Anicie Włodarczyk. "Co z tego, że bym się z kimś pogodziła?"

- Byłam bardzo zaskoczona, gdy dostałam taką propozycję – mówiła Anita Włodarczyk w szczerej rozmowie ze Sport.pl w maju. Wtedy film o niej miał premierę kinową. Rozmawialiśmy z Anitą o tym, na ile szczery jest ten obraz. Bardzo docenialiśmy, że zastały w nim poruszone najtrudniejsze tematy. A ona jeszcze rozwijała te wątki, mówiąc np., komu nigdy nie poda ręki.

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- Na siłę nic nie można zrobić. Co z tego, że bym się z kimś pogodziła, gdyby w środku było mi z tym bardzo trudno? To nie na tym polega, prawda? – pytała, odnosząc się do głośnych konfliktów sprzed lat.

Anita to człowiek, a nie pomnik

Ale trudne sprawy nie są w "Anicie" najważniejsze. To tylko mała część filmu, który po prostu pozwala widzom zobaczyć, jakim człowiekiem jest trzykrotna mistrzyni olimpijska oraz czterokrotna mistrzyni świata i czterokrotna mistrzyni Europy.

"Rzadko zdarza się, by kamera podeszła tak blisko zawodniczki tego formatu – bez dystansu, bez reżyserowanych ujęć na potrzeby mediów. To właśnie ta bliskość sprawia, że 'Anita' nie jest kolejnym portretem mistrzyni, a zapisem procesu, który zwykle zostaje za kulisami. Już 6 sierpnia o 22:30 na antenie TVP 1 widzowie dostaną wyjątkową okazję, by prześledzić tę drogę mistrzyni" – tak Papaya Films reklamuje swój materiał.

Film miał światową premierę w maju tego roku, podczas Millennium Docs Against Gravity w warszawskim Kinie Luna, gdzie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności ze świata sportu, mediów i biznesu. Teraz, po festiwalowym debiucie, "Anita" trafia do szerszego grona odbiorców.

"Bohaterką jest Anita Włodarczyk – trzykrotna mistrzyni olimpijska, czterokrotna mistrzyni świata i rekordzistka globu w rzucie młotem, a więc jedna z najbardziej utytułowanych postaci w historii polskiego sportu. Reżyserka Kasia Grabek postanowiła jednak odłożyć na bok pomnikowy filtr, przez który zwykle ogląda się wielkich mistrzów. Kamera towarzyszy Włodarczyk podczas przygotowań do mistrzostw świata w Tokio [w 2025 roku] – w miejscach, do których sportowcy rzadko wpuszczają filmowców: na treningach, w rozmowach z trenerem i fizjologiem, w chwilach zmęczenia i zwątpienia, które zwykle zostają poza kadrem" – pisze w informacji prasowej Papaya Films.

Były gwiazdy piłki, a teraz jest młociarka

Włodarczyk w rozmowie ze Sport.pl podkreślała, jak dumna jest, że po piłkarzach – Jakubie Błaszczykowskim, Robercie Lewandowskim, Wojciechu Szczęsnym i Grzegorzu Krychowiaku - ona, młociarka, doczekała się swojego dokumentu.

"Film przedstawia historię Anity od początku: dzieciństwo w Rawiczu, pierwsze kroki w rzucie młotem, lata spędzone w dwuosobowym pokoju z młotami trzymanymi za lodówką, moment wejścia do kadry narodowej i pierwszy medal. Widzimy, jak kształtował się jej charakter — uparta, niechętna do zmiany zdania, ale i otwarta na partnerstwo z trenerem, który traktuje ją jak równorzędnego rozmówcę.

Film opowiada też szczerze o cenie, jaką niesie ze sobą życie zawodowego sportowca: ponad trzysta dni w roku poza domem. Z kilkunastu lat kariery – niespełna pięć spędzonych faktycznie we własnym mieszkaniu. Świadoma rezygnacja z rodziny i związku, bo — jak mówi Anita wprost — z nimi wyników by nie było. To nie jest powtórzony przez lata schemat 'wyrzeczeń mistrza'. To uczciwa, chłodna autoanaliza kobiety, która wzięła życie we własne ręce i wciąż nie żałuje tego wyboru" – szczyci się Papaya Films.

Włodarczyk jest w formie. Może zdobyć kolejny medal

W dniach 10-16 sierpnia Włodarczyk będzie jedną z liderek reprezentacji Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Zaledwie trzy tygodnie temu rzutem na 75,01 m w Madrycie ustanowiła rekord świata masters, czyli w kategorii powyżej 40 lat. To najlepszy wynik Włodarczyk od czterech lat. Na liście najlepszych rezultatów w Europie w tym sezonie ten Anity jest ósmy, a ona sama zapewnia, że z każdą rywalką z kontynentu może wygrać.

Papaya Films to największe studio filmowe w Polsce, znane z dokumentów o czołowych polskich sportowcach. Producentem filmu jest Kacper Sawicki. Głównym partnerem produkcji jest ORLEN, który wspiera Anitę Włodarczyk od 16 lat.

Emisja filmu "Anita" 6 sierpnia, godz. 22:30 w TVP 1.