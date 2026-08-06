FIFA przeprasza po tym, co się stało. Jest oficjalny komunikat

FIFA krótko po mistrzostwach świata 2026 ogłosiła światu sensacyjny plan. Mianowicie dotyczący założenia specjalnej spółki i poprzez nią sprzedania części udziałów w mundialu prywatnym inwestorom - przedsięwzięcie nazwano FIFA Forward Enterprise (FFE). To spotkało się ze stanowczym sprzeciwem piłkarskiego świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

FIFA namieszała w światowym futbolu. Jest komunikat po pilnym spotkaniu w Rabacie

Twarzą tego pomysłu był Gianni Infantino, który napotkał opór z zewnątrz, jak i wewnątrz kierowanej przez siebie organizacji - pomysł Szwajcara nie spodobał się choćby Arsene'owi Wengerowi, dyrektor FIFA ds. globalnego rozwoju futbolu, czy sekretarzowi generalnemu Mattiasowi Grafstromowi. W związku z tą sprawą zwołano nadzwyczajne spotkanie organizacji w Rabacie, a FIFA zdecydowała się posypać głowę popiołem.

W środę 5 sierpnia późnym wieczorem FIFA wydała obszerny komunikat dotyczący spotkania w stolicy Maroka. "Władze FIFA odbyły konstruktywne i pozytywne spotkanie w Rabacie w Maroku" - taki, ogólny przekaz poszedł w świat po spotkaniu. Co dokładnie się pod tym kryje?

Na pewno Infantino nie musi obawiać się o utratę stanowiska. "Obecni na spotkaniu sekretarz generalny FIFA oraz członkowie zarządu FIFA potwierdzili swoje pełne poparcie dla prezesa FIFA Gianniego Infantino jako jedynego przedstawiciela władz wybranego przez 211 stowarzyszeń członkowskich FIFA. Z kolei prezes FIFA ponownie wyraził pełne poparcie dla sekretarza generalnego oraz administracji FIFA, doceniając ich niezbędną i znakomitą pracę na rzecz realizacji jego wizji" - czytamy. Zatem na najwyższych szczeblach raczej nie poleca głowy za kontrowersyjny pomysł.

W komunikacie przyznano jednak, że "procesy, komunikacja oraz interakcje" między Infantino, Grafstromem oraz zarządem, mające na celu realizację wspomnianej wizji Szwajcara, "mogą i powinny być stale udoskonalane pod kątem skuteczności oraz efektywności". A jako przykład efektywnej współpracy wskazano ostatni mundial.

FIFA reaguje ws. FFE. "Proces powinien zostać przeprowadzony w inny sposób"

W drugiej części komunikatu pojawia się wątek FFE. Już na wstępie "przyznano się do popełnionych błędów". "Uzgodniono, że intencją nie było wykluczenie Rady FIFA oraz federacji członkowskich FIFA z tego procesu i że powinien on był zostać przeprowadzony w inny sposób. Przyznano również, że błędy popełniono także po tym, jak informacja o propozycji przedostała się do mediów" - czytamy.

Rada FIFA oraz wszystkich 211 federacji członkowskich otrzymało specjalny list w tej sprawie. "Za wspomniane błędy przeproszono i zobowiązano się do zapobieżenia ich powtórzeniu w przyszłości. Przeprowadzona zostanie teraz analiza, a raport na ten temat zostanie przedstawiony Radzie FIFA podczas jej kolejnego zaplanowanego posiedzenia" - przekazano.

Sprawdź także: Po klęsce Lecha polskim klubom pozostaje tylko jedno. To powinien być obowiązek

Potwierdzono także wcześniejsze stanowisko FIFA o wycofaniu się z projektu FFE, który i tak "wymagałby zatwierdzenia" przez radę organizacji oraz wszystkie federacje członkowskie. Rezygnacja z tego przedsięwzięcia oznacza też, że światowa federacja piłkarska będzie bardziej wyczulona na ewentualną ostrą krytykę i stanowczo na nią odpowie.

"W związku z rezygnacją z tego projektu ustalono, że FIFA nie będzie już tolerować żadnych ataków godzących w jej uczciwość, zasady dobrego zarządzania czy należyte procedury, a także podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony swojej nazwy i reputacji" - podkreślono. Po czym dodano: "Z każdego doświadczenia płyną wnioski, dlatego FIFA będzie nadal udoskonalać swoje procedury, uwzględniając zdobyte w ten sposób lekcje. Warto jednak podkreślić, że choć popełniono błędy, wszelkie podjęte działania były w pełni zgodne z regulacjami FIFA".

Na koniec komunikatu FIFA zapowiedziała współpracę z interesariuszami, "aby przeanalizować, w jaki sposób może dalej wspierać rozwój dyscypliny w ramach programu FIFA Forward, z korzyścią dla 211 stowarzyszeń członkowskich FIFA, konfederacji oraz stowarzyszeń regionalnych". Na pewno organizacja i jej szef Gianni Infantino muszą uspokoić nastroje po ostatnim zamieszaniu. Zwłaszcza że w marcu przyszłego roku, także w Rabacie, odbędzie się 77. Kongres FIFA, podczas którego odbędą się wybory - Szwajcar już zapowiedział ubieganie się o reelekcję i mimo ostatniego zamieszania ma duże szanse na realizację celu.