Darko Czurlinow przedstawił się polskim kibicom Ekstraklasy w 2024 roku jako piłkarz Jagiellonii Białystok, do której został wypożyczony na sezon 2024/25 z angielskiego Burnley. Spisał się całkiem dobrze, bo uzbierał 7 goli i 4 asysty w 43 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jagiellonia liczyła, że uda się go sprowadzić na stałe, a on sam ponoć miał ochotę wrócić do Polski. Przy czym tak się na koniec wszystko potoczyło, iż skrzydłowy wylądował w tureckiej ekstraklasie w Kocaelisporze.

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Czurlinow był już w Łodzi, ale nastąpił zwrot

Tam poszło mu średnio. Rozegrał w zeszłym sezonie nieco ponad 1350 minut, strzelił 2 gole i zanotował 4 asysty. Po zakończeniu rozgrywek dogadał się z klubem i dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego zespołu. Szybko wrócił temat Ekstraklasy, a w pewnym momencie wydawało się niemal pewne, iż faktycznie zobaczymy go znów na polskich boiskach, ale w Widzewie Łódź. Ten temat wysypał się jednak na ostatniej prostej, a wtedy okazję zwęszyła Pogoń Szczecin. Macedończyk udał się na Pomorze Zachodnie prosto z Łodzi i rozmowy z władzami "Portowców" okazały się na tyle udane, że strony doszły do porozumienia.

Pogoń dostrzegła i wykorzystała szansę

Daniel Trzepacz z portalu pogonsportnet.pl informował, że Czurlinow zostanie przedstawiony jako nowy piłkarz Pogoni już w poniedziałek 27 lipca po testach medycznych. Tak właśnie się stało! Szczecinianie oficjalnie ogłosili przyjście reprezentanta Macedonii Północnej. Skrzydłowy podpisał z klubem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Możliwe, że Czurlinow zadebiutuje w Pogoni już przy pierwszej możliwej okazji. "Portowcy" w drugiej kolejce Ekstraklasy zagrają bowiem dopiero w poniedziałek 3 sierpnia o 19:00 na wyjeździe z Cracovią. W pierwszym meczu przegrali u siebie 0:1 z Legią Warszawa i będą w Krakowie szukali punktów oraz dużo lepszej gry, w czym pomóc ma właśnie były zawodnik m.in. Jagiellonii i Schalke.