Reprezentacja Włoch nie wywalczyła awansu na trzeci kolejny turniej finałowy mistrzostw świata. Tym razem Italia przegrała z Bośnią i Hercegowiną w finale baraży. To spowodowało spore zmiany we Włoskim Związku Piłki Nożnej (FIGC), ponieważ do dymisji podał się prezes (Gabriele Gravina), selekcjoner (Gennaro Gattuso) i szef delegacji (Gianluigi Buffon). 11 lipca br. federacja ogłosiła, że Paolo Maldini został nowym dyrektorem technicznym. Jego funkcja nie dotyczyła wyłącznie seniorskiej reprezentacji, bo obejmowała też kadry młodzieżowe. Maldini podpisał czteroletni kontrakt, ale raczej go nie wypełni.

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Maldini zrezygnuje z pracy dla włoskiej federacji. 16 dni temu został zatrudniony

Włoskie media informowały, że Paolo Maldini oraz Leonardo (konsultant zarządu) wspólnie wskazali nowego selekcjonera dla Włochów. Wybór miał paść na Andreę Pirlo, który aktualnie pracuje w United FC na drugim poziomie rozgrywkowym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wydawało się, że temat zostanie zamknięty szybko, ale wtedy pojawiły się kontrowersje w związku ze współpracą Pirlo z rosyjską firmą bukmacherską Fonbet. W sprawę zaangażowali się włoscy politycy.

Te kontrowersje storpedowały zatrudnienie Pirlo w roli selekcjonera, a Giovanni Malago, czyli nowy prezes FIGC, nie wyraził zgody na finalizację negocjacji. "La Gazzetta dello Sport" i Gianluca Di Marzio zgodnie podają, że Maldini i Leonardo mają zrezygnować ze swoich funkcji w związku z brakiem zatrudnienia Pirlo. To by oznaczało, że Maldini nie dotrwa na swoim stanowisku nawet miesiąca.

Ostatnio Maldini był dyrektorem technicznym Milanu w latach 2019-2023. Z kolei Leonardo pozostawał bez pracy od maja 2022 r., kiedy to rozstał się z Paris Saint-Germain, gdzie był dyrektorem ds. piłkarskich. Leonardo pracował jako dyrektor techniczny Milanu w sezonie 2018/19.

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Jaka będzie przyszłość włoskiej kadry? "LGdS" uważa, że nowym dyrektorem technicznym we Włoskim ZPN-ie będzie Giorgio Chiellini, aktualny dyrektor ds. strategii piłkarskiej w Juventusie. Prawdopodobnie nowym selekcjonerem Włochów zostanie jeden z kandydatów z grona Antonio Conte - Roberto Mancini. Conte trenował Włochów w latach 2014-2026, a Mancini był selekcjonerem w latach 2018-2023 i wygrał z Italią Euro 2020.