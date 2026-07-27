Nowe wieści ws. ostatniej walki Ołeksandra Usyka

Ołeksandr Usyk zbliża się do końca swojej kariery pięściarskiej. Ukrainiec pozostaje niepokonany na zawodowych ringach, a także był niekwestionowanym mistrzem świata w wadze ciężkiej. 26 czerwca br. Usyk zrzekł się posiadanych tytułów IBF, WBA i WBC. "Porzucam pasy, ale nie porzucam sportu. Przede mną wciąż ostatni taniec" - przekazał Usyk w mediach społecznościowych. Na razie nie wiadomo, kto będzie ostatnim rywalem Usyka w karierze. Holender Rico Verhoeven domaga się rewanżu za porażkę z maja, kiedy to został znokautowany w jedenastej rundzie.

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Oto termin i miejsce ostatniej walki Ołeksandra Usyka. "Zespół już pracuje"

Do tej pory nie było jasne, kiedy i gdzie odbędzie się ostatnia walka Usyka. Serwis sport.ua podaje, że Ukrainiec ma stoczyć pojedynek w Nowym Jorku, a do walki dojdzie pod koniec 2026 lub na samym początku 2027 roku. Niewykluczone, że stawką tej walki będzie tytuł federacji Zuffa Boxing, której założycielem jest Dana White, czyli szef UFC. "Zespół Ukraińca już pracuje nad organizacją finałowej walki" - czytamy w artykule.

Wkrótce powinniśmy poznać rywala Usyka. Do tej pory najbardziej prawdopodobnym przeciwnikiem dla Ukraińca był Deontay Wilder.

- To byłaby świetna walka, choćby ze względu na widowisko: Wilder zadaje potężne ciosy, a Usyk potrafi się przez nie przebić. Ma prawie 40 lat i w pewnym momencie zwolni tempo. Ale jeśli uda mu się trafić Wildera, będzie to spektakularny nokaut - komentuje Dominic Ingle, znany trener pięściarzy. Poza Wilderem media wymieniają także pretendentów, takich jak Agit Kabayel czy Moses Itauma.

Ostatnio Usyk pojawił się w Dżuddzie, gdzie oglądał walkę między Anthonym Joshuą a Kristianem Prengą. Joshua był dwukrotnie liczony, ale pokonał rywala przez nokaut w drugiej rundzie. "Anthony, co za świetna walka! To jest właśnie powrót, na który wszyscy czekali. Zdecydowane zwycięstwo przez nokaut w drugiej rundzie. Gratulacje, stary" - napisał Usyk na Instagramie.

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Po zakończeniu kariery Usyk chce pomagać swoim rodakom w rozwoju w przeróżnych dziedzinach sportu. - Będę współpracował ze sportowcami. Zamierzam wspierać moich rodaków, sportowców, nie tylko w boksie, ale i w piłce nożnej czy w zapasach. Będę zaangażowany zarówno w boks, jak i w biznes. Może jako trener, bo posiadam dużą wiedzę. Mam też dobry zespół profesjonalistów i będziemy pracować - tłumaczył Usyk w jednym z wywiadów.