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Oficjalnie: mecz Ekstraklasy przełożony!

Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy poinformował o przełożeniu spotkania 2. kolejki Korona Kielce - Górnik Zabrze, przyjmując wniosek zabrzańskiego klubu. Nowy termin zostanie podany po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.
Górnik Zabrze, Michal Gasparik
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Kluby Ekstraklasy występujące w eliminacjach do europejskich pucharów mają prawo poprosić o przełożenie ligowych meczów, by lepiej przygotować się do kluczowych spotkań w walce o fazę ligową kontynentalnych rozgrywek.

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W sezonie 2026/27 jako pierwszy z tej możliwości skorzystał Górnik Zabrze. Trójkolorowi we wtorkowy wieczór ulegli na wyjeździe Fenerbahce 0:1, ale wciąż zachowują szanse na awans do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jeżeli tak się stanie, zmierzą się z lepszym z pary Sturm Graz/Hearts. Jeżeli nie, w III rundzie el. LE czekać będzie zwycięzca pojedynku Twente - Ferencvaros.

Mecz Ekstraklasy przełożony! Górnik zagra w Kielcach w późniejszym terminie

Działacze klubu zwrócili się z wnioskiem o przełożenie meczu 2. kolejki Ekstraklasy, w którym Górnik miał zmierzyć się na wyjeździe z Koroną Kielce. Jak poinformowała centrala, "Departament Logistyki Rozgrywek na wniosek Gónika Zabrze przełożył mecz 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Koroną Kielce, który był zaplanowany na 1 sierpnia pomiędzy II a III rundą eliminacji europejskich pucharów".

Przypomnijmy: kluby uczestniczące w eliminacjach europejskich pucharów mają prawo do przełożenia dwóch spotkań Ekstraklasy. Jedno rozgrywane w trakcie pierwszych trzech rund kwalifikacji, a drugie - między meczami fazy play-off. 

Nie znamy jeszcze terminu, na który zostanie przełożone pierwotnie zaplanowany na 1 sierpnia mecz Korona - Górnik. Decyzja w tej sprawie zapadnie dopiero po zakończeniu eliminacji do europejskich pucharów. - Jeśli Górnik nie awansuje do Ligi Europy, zaległe spotkanie zostanie rozegrane jeszcze we wrześniu - przekazał Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.

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