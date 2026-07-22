Ekstraklasa startuje już lada moment. Kluby są na finiszu przygotowań i mają w dużej mierze zbudowane składy (choć do końca okna transferowego jeszcze trochę czasu), ale gdzieniegdzie pojawiają się bardzo niespodziewane problemy z piłkarzami.

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Raków Częstochowa i Radomiak Radom mają problemy ze zbuntowanymi piłkarzami. A to nie koniec

Pod koniec czerwca głośno zrobiło się o Adriano Amorimie, który nie stawił się na starcie przygotowań Rakowa Częstochowa. Według informacji przekazanych 25 czerwca w serwisie X przez dziennikarza Kamila Głębockiego Brazylijczyk został w ojczyźnie i przysłał zwolnienie lekarskie, które uprawniało go do nieobecności, choć klub chciał je zweryfikować. Zawodnika zabrakło na obozie przygotowawczym w Arłamowie i nie wiadomo, co będzie z nim dalej. Zwłaszcza że to kolejna taka sytuacja - zimą nie chciał wracać do Polski, bo jego partnerka nie dostała zgody na pobyt w naszym kraju.

- (Amorim - red.) cały czas jest zawodnikiem Rakowa. Liczymy, że od nas wróci i gdzieś te ustalenia... Klub jest w kontakcie z nim i agentem. Mamy nadzieję, że do nas wróci i ta sytuacja się szybko wyjaśni. Uczciwie poznam, że nie znam szczegółów. Wiem tyle, co Wy. [...] Na pewno są jakieś narzędzia, żeby to zweryfikować. Na dzisiaj ja takiej wiedzy nie mam. Cały czas liczymy na to, że wszystko będzie z nim okej i wróci do nas - mówił Marek Szkolnikowski, dyrektor zarządzający Częstochowian w Raków Podcast (cytat za: transfery.info).

W ostatnich dniach pojawili się kolejni strajkujący. We wtorek 21 lipca wyszły na jaw problemy Radomiaka Radom ze Steve'em Kingue, który wrócił do Kamerunu i tam miał wypełnić formalności związane z pobytem w Polsce. Zamiast tego przedłuża pobyt w ojczyźnie i nie ma zamiaru wracać. Mimo próśb oraz ostrzeżeń ze strony klubu, który podejrzewa, że obrońca za namowami agentów próbuje wymusić odejście na preferencyjnych dla niego warunkach.

Do Rakowa i Radomiaka "dołącza" Jagiellonia Białystok. AZ Jackson dalej nie stawił się w klubie

Z kolei w środę pojawiły się nowe wieści w sprawie AZ Jacksona. On nie stawił się na starcie przygotowań Jagiellonii Białystok, a trener Adrian Siemieniec przyznawał, że amerykański pomocnik chce odejść. Pojawił się jednak impas, w związku z czym Białostoczanie wydali komunikat.

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"W związku z nieobecnością AZ Jacksona od początku okresu przygotowawczego informujemy, że zawodnik wciąż nie stawił się w klubie. Oficjalny status piłkarza oraz dalsze decyzje dotyczące jego przyszłości zostaną przedstawione w odrębnym komunikacie" - przekazano na X. Dodajmy, że 24-latek rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w Vancouver Whitecaps.

Nie wiadomo, czy AZ Jacksona, Steve'a Kingue oraz Adriano Amorima jeszcze zobaczymy na boiskach Ekstraklasy. Nowy sezon startuje w piątek 24 lipca, w ramach pierwszej kolejki Radomiak Radom zagra z Wieczystą Kraków (24 lipca) Jagiellonia Białystok z Koroną Kielce (25 lipca), a Raków Częstochowa z Wisłą Płock (26 lipca).