Skandal po finale MŚ. Argentyna nie potrafiła wygrać i nie potrafiła godnie przegrać

Trudno o bardziej zasłużonego zwycięzcę finału i całego mundialu. Hiszpania - pokopana przez Argentyńczyków, prowokowana przez dwie godziny, momentami sfrustrowana brakiem rekcji sędziego Slavko Vincicia - była zespołem zdecydowanie lepszym. Jedynym, który chciał grać w piłkę. I w końcu - w drugiej połowie dogrywki - znalazła tę jedną akcję, która dała jej drugie w historii mistrzostwo świata. Znalazła też nieoczywistego bohatera - wyciągniętego z ławki Ferrana Torresa, który znikał z każdym kolejnym meczem, był mocno krytykowany, długo nie mógł trafić do bramki, ale akurat w finale uderzył perfekcyjnie. Był cierpliwy. Tak, jak cierpliwa była cała Hiszpania.

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Jedyne show w tym meczu

Gdy w 10. minucie realizator zawiesił na dłużej oko kamery na loży dla najważniejszych gości, zastał Donalda Trumpa i Gianniego Infantino pogrążonych w dyskusji. Spijali sobie z dziubków nawet nie zerkając na boisko, czym raz jeszcze udowodnili, że piłka nożna jako taka niespecjalnie ich interesuje. Może zachwycali się jeszcze pomysłem, by puchar świata wnieść na murawę w kufrze Louis Vuitton? Może prezes FIFA właśnie zdradził prezydentowi USA, ile na tym zarobił? Uśmiechy tych dwóch biznesmenów mogłyby to sugerować. A może wspominali akurat przemówienie Tom’a Cruise’a, które ni to podsumowywało mundial, ni to zapowiadało finał? Już lepszym pomysłem od występu gwiazdy Hollywood było oddanie mikrofonu legendarnemu konferansjerowi Michaelowi Bufferowi, by wykrzyczał, że czas przygotować się na grzmoty. Jego zwrot "Let’s Get Ready to Rumble" od ponad 40 lat poprzedza najważniejsze bokserskie walki. Ceremonia poprzedzająca finał była więc niezłym streszczeniem całego mundialu: pieniądze przede wszystkim i upchnięcie możliwie wielu amerykańskich akcentów.

Fot. MARK J REBILAS / IMAGN IMAGES via Reuters

Może dobrze wyszło z tym "halftime show"? Inaczej nie mielibyśmy żadnego show w tym finale. Generalnie dostaliśmy taki mecz, jakiego można się było spodziewać - z Hiszpanią całkowicie kontrolującą grę i broniącą się Argentyną. Ale że długimi fragmentami aż tak będzie wiało nudą? Że Argentyna aż tak bardzo nie będzie zainteresowana grą w piłkę i postawi wyłącznie na obronę? Że Hiszpania będzie miała 19 strzałów, trzy "wielkie szanse", dziewięć rzutów rożnych i żadnego gola? W niczym to nie przypominało finału sprzed czterech lat. Zażartowała z tego nawet Squawka, platforma gromadząca statystyki piłkarskie, która wychwyciła, że Tom Cruise miał w pierwszej połowie tyle samo kontaktów z piłką w polu karnym przeciwnika, co Argentyna - zero. A po 90 minutach całkiem serio podała, że Argentyna jest pierwszą reprezentacją w historii mistrzostw świata, która w finale nie oddała ani jednego strzału. To była farsa.

Przerwa trwała 27 minut i 24 sekundy, czyli prawie 7,5 minuty dłużej niż zakładała FIFA. I czego tam nie było… Ronaldo i Ronaldinho wwieźli na murawę śpiewającą Madonnę, a później mikrofon przejęły muppety. Dyrygent Gustavo Dudamel i jego orkiestra na koniec swojego występu wiosłowali swoimi instrumentami jak norwescy kibice. Był też serialowy Ted Lasso, który wezwał na scenę Justina Biebera. Kanadyjczyk przynudzał niesamowicie. Na szczęście zmieniła go królowa mundialowych piosenek - Shakira, która otwierała ten mundial w Meksyku i zamknęła w Nowym Jorku. Na koniec z chórem dzieciaków wystąpił Chris Martin, wokalista Coldplay. Pojawiły się też wuwuzele, a na telebimach wyświetlił się Pele. "Halftime show" wielkich wrażenie artystycznych jednak nie dostarczył, na stałe się nie przyjmie i w krajobraz finałów mundiali nie wtopi. Ale ten jeden raz jako symbol amerykańskiej kultury i prezent od gospodarzy, którzy chcieli podarować światu coś od siebie? W porządku. Na pewno nie to było w tym finale najgorsze.

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Argentyna faulowała, prowokowała i długo utrzymywała bezbramkowy remis

Samym piłkarzom niemal dwukrotnie dłuższa przerwa raczej nie zaszkodziła. Na początku drugiej połowy nie wydawali się ani zastygnięci, ani wybici z rytmu, ani rozkojarzeni. Hiszpanie wciąż szli po swoje, a Argentyńczycy próbowali ich wszelkimi sposobami zatrzymać - faulowali więc, prowokowali i szukali kolejnych przerw w grze, bo do tego sprowadzał się ich jedyny pomysł na ten finał. Co istotne - mieli na to ciche przyzwolenie, bo sędzia Slavko Vincić wielu tych fauli nie dostrzegał i zdecydowanie za rzadko sięgał też po żółte kartki. Kompletnie nie potrafił zapanować nad piłkarzami, więc po godzinie takiej gry Hiszpanie mieli go już ewidentnie dość. Byli sfrustrowani i wściekli, że nie przerywa gry. Niemal po każdym upadku bezradnie rozkładali ręce, jakby chcieli zapytać Vincicia, co jeszcze muszą zrobić Argentyńczycy, by odgwizdał faul i dał im kartkę.

Antyfutbol, defensywa totalna, brak jakiejkolwiek chęci do ataku, ostra gra, faule i prowokacja - to jedno. Ale w tym wszystkim Argentyńczycy chwilami zachowywali się bardzo nieodpowiedzialnie. Fatalnie wszedł w ten mecz Leandro Paredes, który pojawił się na boisku w przerwie - zaczął od bezsensownego popchnięcia Rodriego, później wdał się jeszcze w pyskówkę z rywalami i dostał za to żółtą kartkę, a już w kolejnej akcji ostro sfaulował Lamine Yamala i raptem po kilku minutach gry ocierał się o czerwoną kartkę. Vincić jednak go oszczędził. Po dwóch kolejnych faulach - również. W końcówce meczu doigrał się natomiast Enzo Fernandez, który w idiotyczny sposób zapracował na dwie żółte kartki. Pierwszą dostał w 82. minucie za niesportowe zachowanie, ale mimo to w 93. minucie, w zupełnie niegroźnej sytuacji na środku boiska, zaatakował nogi Pau Cubarsiego. Decyzja, by wrzucić go z boiska, była oczywista, ale Argentyńczycy i tak długo ją podważali, a w międzyczasie próbowali nawet przekonać sędziego, że Marc Cucurella zasłaniał usta i zgodnie z wytycznymi na tym mundialu należy pokazać mu czerwoną kartkę. Desperacja absolutna. Sięgali po wszystko, byle przetrwać.

Argentyna nie potrafiła wygrać. Nie potrafiła też godnie przegrać

Argentyna - paskudna, brzydka, chamska, zduszona na własnej połowie, wciśnięta we własne pole karne, zmęczona, grająca w dziesiątkę, bez podstawowych stoperów, bo Lisandro Martinez i Cristian Romero kontuzjowani zeszli z boiska - wciąż miała bezbramkowy remis. I dotrwała z nim aż do drugiej połowy dogrywki. Wtedy wreszcie Hiszpania doczekała się tej jednej akcji, której szukała od początku meczu.

Na tym mundialu miała wszystko, ale nie skrzydłowych w formie. Do tego finału doszła inaczej niż dwa lata temu w Berlinie, gdy prowadzili ją Lamine Yamal i Nico Williams. Ale w tym jednym momencie, w 106. minucie, znów to oni doszli do głosu – Yamal dośrodkował poza światło bramki, Williams uratował tę piłkę przed opuszczeniem boiska i zgrał głową przed bramkę, gdzie dopadł do niej Ferran Torres. On też długo na tym mundialu szukał tej wymarzonej akcji. Zaczynał turniej w wyjściowym składzie przeciwko Republice Zielonego Przylądka. Później wylądował na ławce rezerwowych, ale pojawiał się na boisku w każdym meczu. Miał kilka dobrych okazji, ale nadal nie miał gola. W najważniejszym momencie uderzył jednak idealnie – mocno, pod poprzeczkę, nie dając Emiliano Martinezowi żadnych szans. To był gol dla Hiszpanii, ale też dla dobra futbolu. Gol, który dawał mistrzostwo drużynie znacznie lepszej. Jedynej, która w tym finale chciała grać w piłkę.

Argentyna odwracała już wynik z Egiptem i Anglią. Pokonywała po dogrywce Republikę Zielonego Przylądka i Szwajcarię. Wielokrotnie się podnosiła i wracała do żywych. Zawsze znajdowała sposób, by mimo wszystko wygrać. I nawet w finale, przeciwko Hiszpanii, pokiereszowana, osłabiona i skrajnie wyczerpana była o włos od zdobycia wyrównującej bramki. Jeszcze w doliczonym czasie gry do dogrywki bardzo groźnie uderzała na bramkę Unaia Simona, ale nie trafiała.

Po zakończeniu meczu, gdy na środku boiska doszło do bójki między jej piłkarzami i członkami sztabu, wywołanej przez atak Paredesa na Erica Garcię i Gaviego, okazało się, że Argentyna nie tylko nie potrafiła z Hiszpanią wygrać, ale też nie potrafiła godnie przegrać.