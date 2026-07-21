Takiego piłkarza Legia jeszcze nie miała. "Zostało zdjęcie z Ronaldo i Kroosem"

Robert Deziel Jr to jeden z pięciu nowych piłkarzy w Legii Warszawa. 21-letni Amerykanin przez ostatnie trzy lata był piłkarzem rezerw Bayernu Monachium, a do Legii trafił jako wolny zawodnik. Deziel Jr, który może grać na środku obrony i jako defensywny pomocnik, ma za sobą przeszłość w akademii Realu Madryt.

- To było nieprawdopodobne. Sam jestem ciekaw, ile dzieciaków na świecie miało możliwość trenować w dwóch takich akademiach - mówi Deziel Jr w rozmowie ze Sport.pl.

Konrad Ferszter: Urodziłeś się na Florydzie, gdzie jeszcze kilka lat temu piłka nożna w ogóle nie była popularna. Jak to się stało, że zawodowo uprawiasz tę dyscyplinę, a nie koszykówkę czy futbol amerykański?

Robert Deziel Jr: Mimo tegorocznych mistrzostw świata uważam, że w USA wciąż jest kilka dyscyplin bardziej popularnych od piłki nożnej. Ale to ona była dla mnie oczywistym wyborem. To moja pasja, którą pokochałem całym sercem. Kiedy byłem dzieckiem, grałem w koszykówkę i próbowałem sił w innych dyscyplinach, ale kiedy tylko spróbowałem zagrać w piłkę nożną, wiedziałem, że to sport dla mnie.

Słyszałem, że w koszykówce radziłeś sobie całkiem dobrze.

- Dawałem radę, zresztą do dzisiaj lubię w nią pograć w wolnym czasie. To chyba moje ulubione hobby w dni, kiedy nie mam treningów piłkarskich i mogę porobić coś innego. Lubię wyjść na zewnątrz i trochę porzucać do kosza.

Miami Heat to twoja ulubiona drużyna?

- Tak, w końcu jestem z Florydy.

Ulubiony zawodnik to LeBron James, który poprowadził drużynę do ostatnich mistrzostw w 2012 r. i 2013 r.?

- LeBron to wielki sportowiec, ale moim ulubionym koszykarzem jest Stephen Curry. Wydaje mi się, że Steph jest bardziej naturalny. Zawsze czerpię wielką przyjemność z oglądania go w grze. Czysty talent.

O twój piłkarski rozwój dbał twój tata, który przekonywał cię, byś co najmniej dwa razy w tygodniu trenował słabszą nogę.

- To prawda, dwa-trzy razy w tygodniu trenowałem tak, że kopałem piłkę jedynie lewą nogą. Kiedy dotykałem jej prawą stopą, po treningu kazał mi robić pompki. Ale warto było. Dzisiaj mogę powiedzieć o sobie, że jedną z moich najważniejszych cech na boisku jest umiejętność gry obiema nogami. Naprawdę nie robi mi różnicy, czy zagrywam piłkę prawą, czy lewą stopą.

Tata był dla ciebie najważniejszym z trenerów?

- Zdecydowanie. Był ze mną całym sobą, zawsze mnie wspierał. Był przy mnie we wszystkich krajach, we wszystkich klubach, gratulował mi sukcesów, wspierał w czasie porażek. To mój wzór do naśladowania. Z pewnością, gdyby nie on, nie byłbym dzisiaj tu, gdzie jestem.

Z powodu zawodowych spraw ojca jako dziewięciolatek wyjechałeś do Hiszpanii.

- Tak, razem z mamą nie wyobrażaliśmy sobie, by zostać w USA. Z jednej strony to było wyzwanie, ale z drugiej też wielka okazja do rozwoju. Nie wyjechałem do Europy z myślą, że zostanę zawodowym piłkarzem, ale wiedziałem, że będę miał w niej większe szanse na to.

Jak trudna była dla dziewięciolatka taka przeprowadzka? Język, kultura, znajomi, wszystko było dla ciebie nowe.

- To nigdy nie jest łatwe, a już tym bardziej dla kogoś w takim wieku. Musiałem się dostosować. Życie w Hiszpanii nauczyło mnie, jak szybko się adaptować, poznawać nowe kultury i patrzeć na świat w nieco inny sposób. To było bardzo wartościowe doświadczenie, które zaprocentowało w kolejnych latach. M.in. dlatego dziś nie miałem żadnych problemów, by dobrze odnaleźć się w Legii i nowym otoczeniu.

Jak się trafia do akademii Realu Madryt?

- Po przyjeździe do Hiszpanii przez rok grałem w małym, lokalnym klubie. Pewnego dnia zauważyliśmy, że Real prowadzi nabór do akademii. Od razu wiedzieliśmy, że nie zaszkodzi spróbować. Jak się okazało, było warto. Mimo że na testach było około setki dzieciaków, znalazłem się wśród czterech-pięciu chłopaków, którzy zostali przyjęci do akademii. Możliwość dołączenia do prawdopodobnie największego klubu na świecie była niesamowitym przeżyciem.

Mieliście jakiś kontakt z największymi gwiazdami?

- Tak, zdarzały się okazje, by je spotkać i zamienić słowo. Na pamiątkę zostało mi zdjęcie z Cristiano Ronaldo i Tonim Kroosem. Często chodziliśmy też na mecze na Santiago Bernabeu. Miałem wielkie szczęście, bo w tamtym czasie Real miał niesamowitą drużynę, która trzy razy z rzędu wygrała Ligę Mistrzów. Moja drużyna też była mocna w swoim roczniku, odnieśliśmy sporo zwycięstw, z częścią chłopaków mam kontakt do dzisiaj.

W sezonie 2016/17 strzeliłeś aż 20 goli i byłeś jednym z najskuteczniejszych zawodników w lidze. Nie grałeś wtedy jako obrońca.

- Najczęściej występowałem jako ofensywny pomocnik, ale zdarzały się też spotkania, w których grałem jako napastnik. Nie zaczynałem jako obrońca, ale tam to normalne. Sergio Ramos też na początku grał w ataku. Kiedy jesteś bardzo młodym zawodnikiem, możesz grać, gdzie chcesz. Najważniejsze, żebyś się rozwijał. Dopiero gdy dorastasz, pozycja staje się ważna. W moim przypadku oznaczało to przesunięcie do obrony, czasami do drugiej linii.

Żałowałeś? Dzieciaki najczęściej chcą strzelać gole, być gwiazdami.

- To był proces, który trwał kilka lat. Najpierw cofnięto mnie na pozycję numer osiem, potem przez dłuższy czas grałem jako defensywny pomocnik, aż w końcu zostałem środkowym obrońcą. Ale dla mnie to nie było problemem. Zawsze lubiłem bronić, być gościem od brudnej roboty.

Z akademii Realu odszedłeś po dwóch latach. Dlaczego tak szybko?

- W drużynie była wielka konkurencja. W końcu to Real Madryt, gdzie grają absolutnie najlepsi. Zdecydowaliśmy, że lepiej będzie odejść do mniejszego klubu, gdzie nie tylko będę się rozwijał poprzez regularne występy, ale przede wszystkim będę się cieszył samą grą. I niedługo później trafiłem do Celty Vigo, co było świetnym wyborem. Wiele się tam nauczyłem, jeśli chodzi o hiszpański styl gry. Duży nacisk kładziono tam na wykorzystanie przestrzeni, małe gry. To była świetna lekcja futbolu.

W 2020 r. znów trafiłeś do giganta – Bayernu Monachium.

- To było nieprawdopodobne. Sam jestem ciekaw, ile dzieciaków na świecie miało możliwość trenować w dwóch takich akademiach. To był czas COVID-19, gdy piłka nożna, tak samo jak duża część świata, została całkowicie zamknięta. Miałem czas na to, by pomyśleć, co dalej. Byłem już nastolatkiem, który w Hiszpanii spędził sześć lat. Poczułem, że potrzebuję zmiany. Mam niemieckie korzenie od strony rodziny mojej mamy, przez co zawsze podobał mi się niemiecki styl gry. Lubiłem oglądać Bundesligę i reprezentację Niemiec. Postanowiliśmy spróbować i poszukać klubu właśnie w tym kraju. Udało się przykuć uwagę Bayernu, gdzie pojechałem na testy. Trenowałem tam około 10 dni i zostałem przyjęty.

Niewiele jednak brakowało, żebyś dołączył do Borussii Moenchengladbach.

- Tak, to najpierw tam byłem na testach. Byłem tam dwa tygodnie i bardzo mi się podobało. Klub też mnie chciał, ale w ostatniej chwili agent przekazał mi, że pojawiła się propozycja z Bayernu. Głupio było odmówić Borussii, ale propozycja wyjazdu do Monachium była nie do odrzucenia. Takim klubom się nie odmawia.

Po trzech latach w akademii dołączyłeś do drużyny rezerw. Wierzyłeś, że awans do pierwszego zespołu jest możliwy?

- Zawsze warto mieć marzenia, zwłaszcza że kilka razy trenowałem z pierwszą drużyną, ale trzeba też być realistą: w Bayernie, tak samo jak w Realu, grają tylko najlepsi na świecie. Awans do pierwszej drużyny to bardzo trudne zadanie. Treningi z tymi gwiazdami i możliwość obserwowania ich zachowań z bliska dała mi naprawdę wiele, ale nigdy nie czułem, że mogę na stałe awansować do pierwszego zespołu.

W ostatnich latach rozwijałeś się w niższych ligach niemieckich. Jak trafiłeś do Legii?

- O jej propozycji jako pierwszy powiedział mi mój agent, który rozmawiał z Fredim Bobiciem. Usłyszałem, że Legii podoba się mój styl gry i uważają, że pasowałbym do drużyny. Kiedy usłyszałem o zainteresowaniu Legii, bardzo się podekscytowałem.

Twój przyjaciel – Chris Jastrzembski - gdy powiedziałeś mu o ofercie z Legii, odparł: "idź, nie zastanawiaj się, nie negocjuj".

- To prawda. Chris to mój najlepszy kumpel, a Legia to jego ulubiony klub. Zanim tu przyszedłem, od razu do niego zadzwoniłem i sporo rozmawialiśmy. Opowiedział mi o klubie tak, że rzeczywiście nie miałem żadnych wątpliwości. Zresztą sam wiedziałem, że to duży klub, który ma fantastycznych kibiców. Pamiętałem też, że Legia grała z Realem Madryt i Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów. Od pierwszej chwili wiedziałem, że chcę tu trafić.

Jakie są twoje wrażenia po pierwszych tygodniach w klubie?

- Bardzo pozytywne. Wiem, że od każdego z bardziej doświadczonych zawodników mogę się czegoś nauczyć. Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, Zoran Arsenić - każdy z nich ma różne atuty, każdy mi zaimponował i pomógł.

Z Kamilem wiąże się też zabawna historia. Sprawdziłem, że grał w RB Salzburg, a pamiętałem, że byłem na ich meczu z Bayernem w Monachium w Lidze Mistrzów. Spytałem Kamila, czy w nim grał, bo byłem wtedy chłopakiem od podawania piłek. I to jeszcze po stronie Salzburga, więc już cztery lata temu dzieliły nas jakieś trzy-cztery metry. Piłka nożna czasem pisze niesamowite historie.

Możesz grać jako półlewy i półprawy środkowy obrońca oraz defensywny pomocnik. Któraś z pozycji jest twoją preferowaną?

- Nie. Przez to, że jestem obunożnym zawodnikiem nie myślę na boisku, czy gram bliżej lewej, czy prawej strony. Po prostu skupiam się na grze i zagrywam nogą, przy której mam piłkę. Decydując się na Legię, wiedziałem, jakim systemem gra. Uważam, że mogę bardzo pomóc drużynie, bo mogę grać na każdej z defensywnych pozycji.

Stawiasz sobie jakieś cele na ten sezon?

- Chcę po prostu grać najlepiej, jak potrafię i pomóc drużynie. Oczywiście każdy chciałby grać jak najwięcej i mieć jak najlepsze liczby, ale dla mnie indywidualne statystyki nie są aż tak istotne. Moim zadaniem jest ciężko trenować i szanować decyzje trenera. Najważniejsze jest to, by Legia wygrała jak najwięcej meczów.

Wierzysz, że Legia to dla ciebie przystanek w drodze powrotnej do takich krajów jak Hiszpania czy Niemcy?

- Każdy chciałby grać w wielkim klubie z najsilniejszej ligi, ale ja nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Na razie liczy się dla mnie tylko Legia i jak najlepszy wynik w tym sezonie. Transfer tutaj był dla mnie naprawdę wielkim krokiem. To wielki klub z wielkimi ambicjami i bardzo doceniam, że mogę być jego częścią.