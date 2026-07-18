Próba generalna Legii przed startem Ekstraklasy. Papszun nie będzie zadowolony

Dla klubów Ekstraklasy to już ostatnia prosta przygotowań przed startem ligi. Już w piątek 24 lipca o 18:00 Radomiak Radom i Wieczysta Kraków otworzą nowy sezon. Tego samego dnia, tyle że o 20:30 do akcji ruszy też Legia Warszawa, która w Szczecinie zagra z Pogonią. Stołeczny zespół to jedna z największych zagadek przed startem rozgrywek. Do Legii dołączyli m.in. Ivan Brkić (bramkarz), Łukasz Zjawiński (napastnik) i Michal Sevcik (ofensywny pomocnik), ale skala odejść z drużyny była znacznie większa.

REKLAMA

Zobacz wideo Tłumy Argentyńczyków na ulicach miast po awansie do finału MŚ 2026

Próby dwie, ale ważniejsza była ta druga

Trener Marek Papszun dostał w sobotę 18 lipca ostatnie dwie okazje na przegląd wojsk i sprawdzenie formy. Legia zaplanowała sobie na ten dzień dwa sparingi: z Pogonią Grodzisk Mazowiecki oraz Arisem Limassol. Na to pierwsze spotkanie wyszli zawodnicy, którzy zapewne zaczną sezon poza wyjściową jedenastką, choć niekoniecznie wszyscy, bo np. Damian Szymański, Kacper Chodyna czy Łukasz Zjawiński mają szansę na grę z Pogonią od 1. minuty.

Porażka w ostatnim sprawdzianie. Papszun ma się czym martwić?

Zresztą to ten sparing właśnie Legia wygrała. Gole dla niej strzelali Zjawiński (głową w 45. minucie) i Jakub Żewłakow w 57. minucie (ładna akcja, w której minął dwóch rywali). Gola stracili tuż po przerwie na skutek rzutu karnego (wykorzystał go Damian Jaroń), ale mimo to wygrali 2:1. Gorzej poszedł im ten drugi sparing. Skład: Hindrich - Piątkowski, Augustyniak, Reca - Wszołek, Urbański, Arreiol, Kapustka, Vinagre - Rajović, Adamski, to już zapewne zestawienie znacznie bliższe temu, co zobaczymy po stronie Legii w Szczecinie. Mimo to powiewu optymizmu nie było.

Warszawianie muszą przede wszystkim popracować nad zachowaniami defensywnymi we własnej szesnastce, bo w dwóch sparingach sprokurowali dziś trzy rzuty karne. Aris miał dwa. Pierwszy w 40. minucie, sprokurowany przez Rafała Augustyniaka, a drugi pod sam koniec meczu, gdy faulował Henrique Arreiol. Cyrpyjczycy wykorzystali oba. Legia nie odpowiedziała niczym. Mecz ogólnie nie porywał, a najlepszą szansę miał w 77. minucie Wojciech Urbański, który tuż zza szesnastki strzelił w poprzeczkę. Tym samym Warszawianie przegrali z szóstym zespołem minionego sezonu ligi cypryjskiej 0:2 i oblali ostatni test przed startem ligi.