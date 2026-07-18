Co za bieg Bukowieckiej w Londynie. Zadecydowała 0,01 sekundy

Mistrzostwa Europy w Birmingham - to na tę lekkoatletyczną imprezę czekają kibice. Do niej w ostatnich miesiącach przygotowują się sportowcy, a każdy kolejny występ w Diamentowej Lidze jest swego rodzaju sprawdzianem. W sobotę Natalia Bukowiecka i spółka zmierzyli się w Londynie. Oczekiwania wobec Polki były ogromne. Czy im sprostała?

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Stabilna forma Natalii Bukowieckiej. Do czołówki nieco zabrakło

Bukowiecka chciała sobie powetować niepowodzenie, jakim zakończyła się dla niej rywalizacja w Paryżu. Wówczas była przedostatnia w biegu na 400 m, uzyskując czas 50.81 s, sporo gorszy od najlepszego w tym sezonie, czyli 50.10 s. Londyn mógł pomóc jej w realizacji celu. To właśnie tutaj przed dwoma laty ustanowiła rekord personalny, a zarazem rekord Polski - 48.90 s.

Bukowiecka zaczęła sobotni bieg od mocnego akcentu. Po 2/3 dystansu jednak zwolniła. "Miała zdecydowanie najwolniejszą trzecią 'setkę' w stawce" - poinformował profil Athletics News na X. Dopiero na ostatnich 100 m przyspieszyła, co pozwoliło jej ukończyć rywalizację z czasem 50.10 s. Wyrównała więc najlepszy wynik tego sezonu, co dało jej piąte miejsce na mecie. Niewiele brakowało, a ukończyłaby zmagania o jedną pozycję wyżej. Ledwie 0,01 s szybciej pobiegła bowiem Nickisha Pryce.

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Kto wygrał rywalizację w Londynie? Niespodzianki absolutnie nie było. Jako pierwsza linię mety przekroczyła Marileidy Paulino, mistrzyni olimpijska i dwukrotna mistrzyni świata. Dominikanka uzyskała czas 48.97 s. Do jej rekordu życiowego sporo zabrakło - 47.98 s - ale i tak była poza zasięgiem rywalek. Jako druga na metę wpadła Henriette Jaeger z czasem 49.15 s, co stanowi nowy rekord Norwegii. Na najniższym stopniu podium zameldowała się Stacey-Ann Williams - 49.52 s.

Te dane nieco niepokoją

Bukowiecka jest już coraz bliżej sierpniowych mistrzostw Europy. Polka notuje solidne wyniki, ale czy pozwolą jej zgarnąć medal? Przypomnijmy, przed dwoma laty 28-latka wywalczyła złoto na dystansie 400 m. Wówczas pobiła 48-letni rekord Polski, uzyskując czas 48.98 s. Czy uda jej się powtórzyć ten wyczyn? Obecnie jej czas 50.10 s to dopiero szósty wynik wśród Europejek w tym sezonie. Szybciej pobiegły Henriette Jaeger (49.15 s), Lurdes Gloria Manuel (49.37 s), Lieke Klaver (49.58 s), Yemi Mary John (49.85 s) i Sharlene Mawdsley (50.06 s).