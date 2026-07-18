Specjalny przywilej dla Lewandowskiego! Dzięki temu pojawi się na finale MŚ

Były napastnik FC Barcelony miał być już po debiucie w Chicago Fire. Jednak mecz ligowy z Vancouver Whitecaps został przełożony, jako że w Kanadzie szaleją pożary, a kłęby dymu w ich efekcie powstałe przeniosły się wraz z wiatrem na tereny północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych. W tym m.in. na Chicago, gdzie jakość powietrza była tak fatalna, że rozegranie meczu byłoby groźne dla zdrowia wszystkich zaangażowanych. Polak zyskał więc nagle dodatkowy tydzień na treningi z drużyną przed premierowym występem.

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Polaków na turnieju nie ma, ale Lewandowski na finale będzie

Lewandowskiego i całej reprezentacji Polski nie było nam niestety dane oglądać na tegorocznym mundialu. Po raz pierwszy od dwunastu lat nasi kadrowicze oglądali wielki turniej tylko i wyłącznie w telewizorach. Ewentualnie na żywo z trybun, jeśli któryś z nich udał się za ocean. Sam Lewandowski jest tam rzecz jasna na co dzień, a jak się okazuje, w niedzielne popołudnie (w Polsce wieczór) uda się z Chicago do Nowego Jorku, by obejrzeć finał Argentyna - Hiszpania.

Lewandowski będzie miał tę opcję już zawsze

Kapitan polskiej kadry potwierdził to w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. - Jako zwycięzca nagrody FIFA Best mam możliwość korzystania z tego typu zaproszeń dożywotnio - powiedział Lewandowski. Nasz rodak wygrywał to indywidualne trofeum w 2020 i 2021 roku. Rzecz jasna zasiądzie na trybunie VIP pośród innych legend futbolu oraz wszelkiej maści celebrytów.

Na samym boisku Polak będzie mógł dostrzec niejednego znajomego. Nie po stronie argentyńskiej co prawda (z Messim w Barcelonie się nie spotkali), ale u Hiszpanów jest aż ośmiu piłkarzy, z którymi Lewandowski jeszcze w zeszłym sezonie grał w Katalonii. Niewykluczone zatem, że to po stronie "La Furia Roja" będzie nasz rodak. Ten mecz rozpocznie się w niedzielę 19 lipca o 21:00 czasu polskiego. Lewandowskiego na boisku będziemy mieli szansę zobaczyć w nocy z 22 na 23 lipca, gdy o 1:30 naszego czasu Chicago Fire zagra na wyjeździe z Interem Miami.