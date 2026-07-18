Dzisiaj na mundialu: To będzie najsmutniejszy mecz tego turnieju?

Za nami już 102 mecze mistrzostw świata. To równowartość dokładnie trzech pełnych sezonów Ekstraklasy, tylko że rozegrane nie w trzy lata, a w miesiąc z małym hakiem. Aż trudno uwierzyć, że zostały tylko dwa. Wpierw ten, który na wielu sportowych turniejach jest jednym z najsmutniejszych, a na tym konkretnym mundialu po prostu najsmutniejszym. Wszak ani Anglia, ani Francja nie chciały grać o trzecie miejsce, ale na własne życzenie się na to skazały. Najpierw dokładna data i godzina:

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Anglia - Francja, sobota 18 lipca, 23:00 czasu polskiego, transmisja: TVP1, TVP Sport, sport.tvp.pl

Nie potrafili grać, gdy chcieli. Czy zatem będą umieć, gdy nie chcą?

Przyznam szczerze, że zawsze dziwiło mnie, iż na mistrzostwach Europy nie ma meczów o trzecie miejsce. Medal to w końcu medal. Niemniej jestem też świadomy, że starcie o brąz często jest bardzo przykrym przymusem, na który nikt z uczestników nie ma ochoty. Oczywiście czasem zdarzy się jakiś niespodziewany półfinalista, chętny z radością zagrać o jakikolwiek medal, nawet jeśli do finału się nie dostanie. Natomiast dużo częściej mamy do czynienia z sytuacją taką jak ta. Bo bądźmy szczerzy: zarówno Anglicy, jak i Francuzi najchętniej wróciliby już do domów.

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Oba zespoły pragnęły finału, ale nie potrafiły go sobie wywalczyć. Na własne życzenie, należy podkreślić. Trudno bowiem wygrać mecz, gdy nie jest się w stanie normalnie grać w piłkę. Francuzom nie wychodziło to przez całe półfinałowe starcie z Hiszpanią. Ofensywa z Kylianem Mbappe, Ousmane Dembele, Michaelem Olise, Desire Doue i Bradleyem Barcolą osiągnęła expected goals na poziomie 0,31 i oddała trzy celne strzały (żadnego naprawdę groźnego). Anglia z kolei po strzeleniu Argentynie na 1:0 uznała, że ta cała ofensywa to już im się znudziła i oddali piłkę rywalom tak bardzo, że, jak wyliczyli statystycy, między 66. a 84. minutą meczu wymienili między sobą trzy celne podania. Z czego dwa z nich to były zagrania między bramkarzem Jordanem Pickfordem a stoperem Johnem Stonesem. W tym samym czasie Argentyńczycy wymienili 122.

Jedni zapłacili za brak odpowiedniego zaangażowania w meczu, drudzy za odrażająco wysoki poziom minimalizmu. Teraz czeka ich wspólna kara, jaką jest starcie o brąz. Thomas Tuchel jeszcze przed półfinałem z Argentyną mówił, że nikt nie chce grać tego meczu. Natomiast francuski dziennik "L'Equipe" informował, iż atmosfera we francuskiej kadrze zgniła do szczętu, a piłkarze są wręcz zniesmaczeni tym, że znów muszą wyjść na boisko. Ależ się nam pasjonujący bój szykuje... Aż nie wykluczałbym, że obaj selekcjonerzy dadzą szansę rezerwowym. Może nawet powinniśmy mieć taką nadzieję, bo im akurat może zależeć, by się choć raz dobrze pokazać w dłuższym wymiarze czasowym.

Bo do tanga trzeba dwojga. Do "ostatniego tańca" też?

Jeszcze przed turniejem było jasne, że nieważne co Francja zrobi na tym turnieju, będzie to pożegnanie Didiera Deschampsa z rolą selekcjonera. Czternastoletnia kadencja zakończy się starciem z Anglikami o brąz, a Zinedine Zidane, od lat czekający na wakat na tym stanowisku, już wybiera sobie meble do gabinetu podczas wrześniowego zgrupowania. Jeśli "Trójkolorowi" zwyciężą, Deschamps będzie mógł powiedzieć, że pod kątem medali mundialu dokonał absolutnie wszystkiego. Było złoto w 2018 roku, było srebro w 2022 roku i teraz może być brąz.

Nie da się wykluczyć, że do grona bezrobotnych wkroczy ramię w ramię z Thomasem Tuchelem. Niemiec został obwołany głównym winnym półfinałowej klęski z Argentyną. Nie ma się co dziwić, straszliwie pokpił sprawę, wpuszczając przy wyniku 1:0 zbyt wielu obrońców, co kompletnie zaburzyło system gry drużyny. I tak jak Francuzi przekonali się, że możesz mieć całą armię piłkarskich "potworów" w ofensywie, a pewności strzelenia gola nie otrzymasz, tak Anglicy nauczyli się, iż wielu obrońców naraz na boisku nie zagwarantuje dobrego bronienia.

Pierwsze doniesienia angielskich mediów są takie, że Tuchel nie powinien się obawiać, bo mimo półfinałowego blamażu federacja nie zamierza go zwalniać. Wiemy jednak, że tego typu decyzje potrafią się szybko zmieniać. Jeśli zaś Anglia przegrałaby również mecz o brąz i wróciła do kraju kompletnie z niczym, przyszłość Tuchela tym bardziej stanęłaby pod znakiem zapytania.

Do trzech razy sztuka Anglików? Jak dotąd te mecze to ich koszmar

Trzeba zaś wiedzieć, że wygrywanie spotkań o trzecie miejsce na mistrzostwach świata to zdecydowanie nie jest angielska specjalność. Fakt, nie mieli za wielu takich okazji, bo jak dotąd tylko dwie. Za to obie zakończyły się niepowodzeniem. We Włoszech w 1990 roku ulegli gospodarzom 1:2. Za to w 2018 roku w Rosji 2:0 ograła ich Belgia. Francuzi z kolei o brąz grali trzykrotnie. Dwukrotnie wygrywali: w 1958 roku 6:3 z Republiką Federalną Niemiec (RFN) oraz w 1986 roku 4:2 po dogrywce z Belgią. Jedyną porażkę w takim starciu zafundowała im Polska w pamiętnym starciu z 1982 roku, gdy zespół Antoniego Piechniczka triumfował 3:2.

Jeśli zaś chodzi o bezpośrednie starcia angielsko-francuskie, to mało których na arenie międzynarodowej było tak wiele (32). Anglicy częściej grali tylko z Irlandią oraz Niemcami. Za to na dużych turniejach to będzie ich już siódme starcie. Na razie bilans jest idealnie równy: dwa zwycięstwa Anglików, dwa remisy i dwa triumfy francuskie. Jednak aby zdobyć brązowy medal, angielska kadra będzie musiała przełamać się po wielu latach. Ponad czterdziestu, bo ich ostatni triumf nad "Trójkolorowymi" na dużym turnieju to mundial w 1982 roku. Zwyciężyli wówczas 3:1 w meczu fazy grupowej.

Jeśli jedni i drudzy chcą szukać motywacji, to mogą ją znaleźć w wydarzeniach sprzed czterech lat. To właśnie Francja zamknęła w Katarze drogę Anglikom do medalu, pokonując ich w ćwierćfinale 2:1 po golach Aureliena Tchouameniego oraz Oliviera Giroud (dla Wyspiarzy trafił z rzutu karnego Harry Kane). Anglicy mają zatem okazję do rewanżu. Francja zaś do kolejnego z rzędu pognębienia odwiecznego rywala.