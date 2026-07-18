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"Sprzeczka" Świątek z trenerem. Poszło o finał mundialu

Eurosport nagrał krótki filmik z treningu Igi Świątek, podczas którego polska tenisistka powiedziała, komu będzie kibicować w finale mistrzostw świata: Hiszpania - Argentyna.
Iga Świątek
Fot. REUTERS/Toby Melville

Już tylko jeden dzień dzieli nas od wielkiego finału mistrzostw świata 2026 rozgrywanych po raz pierwszy w historii w aż trzech państwach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. W meczu o złoto Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Argentyna może obronić trofeum zdobyte cztery lata temu w Katarze, a Hiszpania sięgnąć po pierwszy tytuł od 2010 roku. 

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Iga Świątek zdradziła, komu będzie kibicować w finale MŚ 2026

Eurosport nagrał krótkie nagranie z treningu Igi Świątek. Jest na nim ona jej trener Francisco Roig. Dziennikarz Eurosportu spytał hiszpańskiego szkoleniowca, komu będzie kibicował w finale mistrzostw świata. Odpowiedź wydawała się oczywista. 

- Oczywiście wspieram moją drużynę Hiszpanię, a komu Iga, to nie wiem. Jeszcze o tym dyskutujemy. Ona też bardzo lubi Hiszpanię - powiedział Roig, a w międzyczasie Iga Świątek trzy razy krzyknęła: Messi, Messi, Messi. 

- Muszę kibicować Hiszpanii, bo inaczej trener dałby mi nieźle popalić na treningu - odpowiedziała z uśmiechem Świątek.

Roig dodał też, że liczy, że Hiszpania w finale będzie mieć wspaniały dzień. 

- Hiszpania radzi sobie świetnie i mam nadzieję, że będą mieli jutro wspaniały dzień i że mecz będzie ekscytujący dla całego świata - dodał Roig. 

- Kibicuje, by był dobry mecz, będę dyplomatką - zakończyła Świątek. 

Całe krótkie nagranie można zobaczyć w linku poniżej. 

Finał MŚ 2026 Argentyna - Hiszpania rozpocznie się w niedzielę, 19 lipca o godz. 21 czasu polskiego. W sobotę (godz. 23) odbędzie się za to pojedynek o trzecie miejsce: Francja - Anglia.

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Relacja na żywo z obu tych spotkań na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.  

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