"Sprzeczka" Świątek z trenerem. Poszło o finał mundialu

Już tylko jeden dzień dzieli nas od wielkiego finału mistrzostw świata 2026 rozgrywanych po raz pierwszy w historii w aż trzech państwach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. W meczu o złoto Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Argentyna może obronić trofeum zdobyte cztery lata temu w Katarze, a Hiszpania sięgnąć po pierwszy tytuł od 2010 roku.

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Iga Świątek zdradziła, komu będzie kibicować w finale MŚ 2026

Eurosport nagrał krótkie nagranie z treningu Igi Świątek. Jest na nim ona jej trener Francisco Roig. Dziennikarz Eurosportu spytał hiszpańskiego szkoleniowca, komu będzie kibicował w finale mistrzostw świata. Odpowiedź wydawała się oczywista.

- Oczywiście wspieram moją drużynę Hiszpanię, a komu Iga, to nie wiem. Jeszcze o tym dyskutujemy. Ona też bardzo lubi Hiszpanię - powiedział Roig, a w międzyczasie Iga Świątek trzy razy krzyknęła: Messi, Messi, Messi.

- Muszę kibicować Hiszpanii, bo inaczej trener dałby mi nieźle popalić na treningu - odpowiedziała z uśmiechem Świątek.

Roig dodał też, że liczy, że Hiszpania w finale będzie mieć wspaniały dzień.

- Hiszpania radzi sobie świetnie i mam nadzieję, że będą mieli jutro wspaniały dzień i że mecz będzie ekscytujący dla całego świata - dodał Roig.

- Kibicuje, by był dobry mecz, będę dyplomatką - zakończyła Świątek.

Całe krótkie nagranie można zobaczyć w linku poniżej.

Finał MŚ 2026 Argentyna - Hiszpania rozpocznie się w niedzielę, 19 lipca o godz. 21 czasu polskiego. W sobotę (godz. 23) odbędzie się za to pojedynek o trzecie miejsce: Francja - Anglia.

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Relacja na żywo z obu tych spotkań na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.