To dlatego Bereszyński wrócił do Polski

Bartosz Bereszyński po dekadzie spędzonej za granicą zdecydował się wrócić do Ekstraklasy. Może trochę niespodziewanie, ale 59-krotny reprezentant Polski, były gracz Legii Warszawa i Lecha Poznań, podpisał kontrakt z Motorem Lublin. Powrót z Włoch (Sampdoria, Napoli, Palermo) na pewno jest sporym wydarzeniem, także dla niego samego.

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Bartosz Bereszyński komentuje swój powrót do Ekstraklasy. Miał powody, by wybrać Motor Lublin

Szerzej w tej kwestii 34-latek wypowiedział się w dużym wywiadzie dla TVP Sport. Kiedy stało się jasne, że wraca do ojczyzny? - Zacząłem się oswajać z tą myślą od około miesiąca, kiedy poznałem szczegóły projektu. Wcześniej, raczej niekoniecznie myślałem o powrocie do Polski - przyznał. Choć ostatecznie jest zadowolony z obrotu spraw. - To, że jestem w Polsce, cieszy mnie i wywołuje pozytywne emocje - dodał.

Bereszyński zaprzeczył jakoby powrót do ojczyzny był dla niego jedyną możliwością w tym oknie transferowym. Po transferze zdaje sobie również sprawę, że poprzeczka może być postawiona dosyć wysoko. Co dodatkowo go nakręca.

- Jestem ambitny i wiem, że będę oceniany po każdym meczu. Kibice będą ciekawi tego, co zaprezentuję - to dodaje mi energii, wyzwala nowe pokłady mobilizacji i motywacji. Uważam, że w życiu człowieka i piłkarza ważne jest, by stale szukać bodźców, które pchają do przodu. Mógłbym wybrać jakiś słabszy zespół z Turcji czy Cypru i grać gdzieś w zaciszu. Zdecydowałem się na "polski ogródek", który bywa brutalny i krytyczny. Natomiast nie boję się tego, ponieważ spodobał mi się projekt "Motor Lublin". Uważam, że to dobry wybór dla dalszego rozwoju mojej kariery. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa w piłce - wytłumaczył.

Bereszyński nie powiedział ostatniego słowa w kwestii reprezentacji Polski. Tak może zyskać na transferze do Ekstraklasy

Co więcej, doświadczony zawodnik po powrocie do rodzimej ligi dalej chce też być częścią drużyny narodowej. Wręcz dzięki transferowi może nawet trochę zyskać, bowiem ostatni sezon spędził na drugim poziomie we Włoszech, który nie przykuwa takiej uwagi polskich kibiców. Natomiast sztab szkoleniowy zawsze miał piłkarza pod obserwacją.

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- Jeśli co tydzień będę się dobrze prezentował w lidze, zostanie to bardziej zauważone i docenione niż porównywalne występy w Serie B. Chodzi o kibiców, ponieważ trenerzy sztabu kadry oglądają każdy mecz - nie ma znaczenia, czy jestem w Ekstraklasie, czy w Serie B. Przyjeżdżając do Polski, nie kierowałem się kryterium, skąd będzie mi bliżej do kadry. Jeżeli będę grał na odpowiednim poziomie, to dostanę powołanie. Serie B jest na podobnym poziomie, co Ekstraklasa - stwierdził.

Obrońca zdradził również, czy konsultował transfer do polskiej ligi z selekcjonerem Janem Urbanem, który ostatnio nie umieścił go na liście powołanych. - Nie. Przed czerwcowym zgrupowaniem i towarzyskimi meczami z Ukrainą oraz Nigerią porozmawialiśmy trochę dłużej. Powrót do Ekstraklasy nie był tematem - wyjawił. I wskazał, z czego wynikał brak konsultacji: - Nie zdecydowałem się na egzotyczny kierunek, żebym musiał pytać selekcjonera, czy ta zmiana wyklucza mnie z kadry.

Bartosz Bereszyński jest już na finiszu okresu przygotowawczego w nowym zespole. Szansę na debiut w barwach Motoru Lublin będzie miał 26 lipca, gdy odbędzie się spotkanie z Widzewem Łódź w ramach pierwszej kolejki Ekstraklasy.