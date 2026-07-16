Blamaż PZPN na Superpucharze. Mieli już zacząć, a tu nagle taki komunikat

Trudno było oczekiwać, żeby mecz o Superpuchar Polski będzie wielkim hitem organizacyjnym. Polski Związek Piłki Nożnej od początku zrobił wszystko, żeby obok starcia inaugurującego sezon 2026/27 na naszych boiskach każdy przeszedł obojętnie.

Problemy piętrzyły się od miesięcy – począwszy od zamieszania z lokalizacją, którą chciano przenieść do Wrocławia, czego ostatecznie nie zrobiono. Następnie pojawiły się kolejne kwiatki w postaci wprowadzenia nowych przepisów do gry, o czym Lech i Górnik poinformowane zostały na kilkadziesiąt godzin przed pierwszym gwizdkiem.

- Przed wejściem do sali konferencyjnej dowiedziałem się, że PZPN poinformował klub na dzień przed meczem, że w jego trakcie będą obowiązywały wszystkie nowe przepisy, które "zadebiutowały" na mundialu. Poza suchą informacją nie otrzymaliśmy żadnej prezentacji, ani nie odbyliśmy żadnego szkolenia. Oczekiwałbym, że w takiej sytuacji przyjedzie sędzia, przeprowadzi szkolenie z drużyną i wytłumaczy, z czym nowe zasady będzie się jadło. A odpowiedzialny za wprowadzenie i przestrzeganie tych zasad jest kierownik drużyny, który nie jest sędzią i nie ma kompetencji, by wykładać przepisy gry, nie odpowie na wiele pytań zawodników, na które mógłby odpowiedzieć tylko sędzia – mówił wyraźnie poirytowany trener mistrzów Polski Niels Frederiksen na przedmeczowej konferencji prasowej.

Duńczyk zarzucił PZPN także brak szacunku. Swoje dołożył sam Cezary Kulesza, który nie pojawił się na meczu o trofeum. Prezes związku tłumaczył to podróżą do Stanów Zjednoczonych na finał mundialu. W ten sposób mecz o "talerzyk", jak przed rokiem z przekąsem określił trofeum za Superpuchar Polski obrońca Lecha Robert Gumny, z pewnością będzie traktowany tak samo, jak starcie o Puchar Polski, jeśli prezes PZPN stwierdzi, że w sumie mało go obchodzi to spotkanie.

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Pojedynek dwóch najbardziej poukładanych drużyn w Polsce pod egidą niepoukładanego związku

Mecz na szczęście obchodził kibiców obu drużyn. Nie dość, że na trybunach zasiadło niemal 38 tys. osób, to wśród nich znalazło się cztery tysiące przyjezdnych z Zabrza. Moda na Lecha to nie nowość. Moda na Górnika? I owszem. Ale trudno się dziwić, bo projekt, nad którym zarządzanie w maju przejął Lukas Podolski zdaje się mieć wszystko, żeby wypalić. Nawet bez Patrika Hellebranda czy Lukasa Ambrosa, którzy opuścili Zabrze na rzecz Korony Kielce i Anderlechtu, trener Michal Gasparik dysponuje kadrą na tyle mocną, żeby powalczyć z Górnikiem o najwyższe cele.

Co do celu numer jeden Słowak nie zgodził się z Podolskim. Mistrz świata z 2014 roku – podobnie jak prezes PZPN – traktował Superpuchar po macoszemu, utrzymując że pełne skupienie przyjdzie dopiero na wtorkową rywalizację z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów. Gasparik jednak miał parcie na to, by wejść w sezon od wygranej na stadionie mistrza Polski. Poznań zresztą był jednym z przystanków Zabrzan w drodze po zeszłoroczny Puchar Polski – wówczas Górnicy pokonali Kolejorza 1:0 po trafieniu Lukasa Sadilka. Skojarzenia zatem ze stolicą Wielkopolski piłkarze z Górnego Śląska mieli dobre.

Na przeszkodzie ku temu, by były jeszcze lepsze, stali w możliwie najmocniejszym zestawieniu gracze Nielsa Frederiksena. Kolejorz zaimponował w letnim oknie transferowym nawet największym krytykom, utrzymując w składzie wychowanków: Bartosza Mrozka, Wojciecha Mońkę, Antoniego Kozubala i i Michała Gurgula. Dodatkowo dołączono do nich Mateusza Lisa, Terry'ego Yegbe, Allahyara Sayyadmanesha, a rekordowe cztery mln euro zapłacono za robiącego furorę na polskich boiskach w ubiegłym sezonie Luisa Palmę.

Łącznie Lech wydał blisko 10 mln euro, bo pamiętać trzeba, że Sayyadmaneshowi za sam podpis zaoferowano zawrotne półtora miliona. Ale jeszcze bardziej kolorowo robi się, jeśli spojrzymy w rubrykę zawodników oddanych z poznańskiego klubu – dwa i pół miliona euro zapłacone za Kornela Lismana przez włoską Venezię sprawia, że do dziś wszyscy, którzy kręcą się wokół Bułgarskiej i Kolejorza, łapią się za głowy.

Ale przecież Górnik też miał kim straszyć. To właśnie w Zabrzu odbudować ma się skreślony przez Legię Warszawa, znajdujący się na zakręcie kariery Kacper Urbański. To w Zabrzu brylować ma ściągnięty za milion euro ze Slavii Praga Erik Prekop. To w Zabrzu liczą na błysk talentu 18-letniego Bruno Durdova. To w Zabrzu zachwycać sprintami po skrzydle i saltami po zdobytych bramkach ma powracający z wypożyczenia do – nomen omen – Lecha Poznań Taofeek Ismaheel.

Zaczęło się od oprawy i obelg w kierunku Kuleszy

Krótko mówiąc – nawet jeśli prezesa Kuleszy to spotkanie nie obchodziło i nawet jeśli wszyscy wciąż emocjonują się trwającym mundialem, zapowiadało nam się naprawdę ciekawe starcie. Tym bardziej że murawa Enea Stadionu była dopieszczona do granic możliwości, a z wysokości trybuny prasowej przypominała dywan, co mogło tylko pomóc magikom, którzy ustawili się po obu stronach murawy przed gwizdkiem Damiana Kosa. Oczy tego wieczoru zwrócone miały być na Luisa Palmę czy Maksyma Chłania.

Ale jeszcze przed pierwszym gwizdkiem o sobie dała znać beznadziejna organizacja meczu ze strony PZPN. Piłkarze obu drużyn już byli gotowi do gry, a arbiter do użycia gwizdka. Wtem spiker Grzegorz Surdyk ogłosił minutę ciszy poświęconą dwóm zmarłym kibicom Kolejorza. No i tak oto uświadczyliśmy niezręcznej sytuacji, w której zawodnicy i sędzia nie zostali poinformowani o tym, jaki w zasadzie jest plan ceremonii przedmeczowej.

Od pierwszego gwizdka oczy wszystkich zainteresowanych skierowane zostały nie na boisko, a na trybuny. Kibice poznańskiego Lecha zadbali o to, by jednak Cezary Kulesza pojawił się przy Bułgarskiej. Na oprawie zaprezentowanej przez fanów z Kotła widoczny był wizerunek wyraźnie wczorajszego prezesa z paczką kabanosów Tarczyński. Pod jego facjatą zaś pojawił się podpis "Łączy nas wóda". Po chwili fani obu drużyn w ostrych żołnierskich słowach zaapelowali, by Kulesza odpuścił sobie prezesowanie.

W międzyczasie na boisku działo się niewiele. Najgroźniejszą sytuację stworzył sobie Mikael Ishak, który przeniósł piłkę nad poprzeczką. Ale w obliczu wspólnej niechęci kibiców do PZPN-u, mecz stanowił jedynie tło. Szkoda, ale zarówno ja, jak i zapewne inni obserwujący to spotkanie, jesteśmy w stanie to zrozumieć.

Piorunująca kontra Górnika dała prowadzenie. Długo Zabrzanie się nim nie nacieszyli

W końcu jednak przyszedł czas zająć się piłką nożną, a nie batalią z siłami wyższymi polskiego futbolu. Na murawie dominowali lechici, a od pierwszych minut dało się wyczuć olbrzymią jakość w grze defensywnej zakupionego latem Yegbe, który doskonale radził sobie w pojedynkach fizycznych z Erikiem Prekopem. Niespodziewanie jednak na prowadzenie w 14. minucie po wzorowo przeprowadzonym kontrataku wyszli Zabrzanie, którzy wykorzystali wysokie ustawienie gospodarzy przy rzucie rożnym. Piłka po podaniu Kacpra Urbańskiego nieszczęśliwie dla Poznaniaków odbiła się od nogi jedynego obrońcy, Joela Pereiry, a następnie trafiła do Chłania. Ukrainiec nie zastanawiał się ani chwili i mierzonym uderzeniem po ziemi pokonał debiutującego w Lechu Mateusza Lisa.

Wydawać się mogło, że tempo akcji lechitów nieco siadło, ale dość szybko okazało się, że piłkarze Nielsa Frederiksena mają plan na to, jak sobie poradzić z dobrze dysponowaną defensywą Górnika. Pierwsze skrzypce w środku pola grał Antoni Kozubal, przez którego przechodziło wiele akcji. Wychowanek Beniaminka Krosno w swoim stylu dużo pracował w tej strefie boiska. W 27. minucie jednak postanowił zapuścić się nieco wyżej i wspomóc pędzącego skrzydłem Patrika Walemarka. Szwed zauważył swojego kolegę i wystawił piłkę tuż przed bramkę Philippa Schulze. Kozubal pozostawiony był zupełnie bez krycia, za co nagana należała się Rafałowi Janickiemu i Josemie. I choć strzał 21-latka nie należał do najmocniejszych, to futbolówka odbiła się od ręki niemieckiego golkipera, a następnie zatrzepotała w siatce, ustalając tym samym wynik pierwszej połowy.

Szybki cios mistrzów Polski po zmianie stron i świetne zmiany. Piłka chodziła jak po sznurku

Minutę po zmianie stron Poznaniacy wyszli na prowadzenie. Podanie z lewej strony po dobrej klepce z Pablo Rodriguezem posłał niezwykle aktywny Kozubal, a oko w oko z Schulze stanął Ishak. Dla żywej legendy Kolejorza wykończenie tej sytuacji nie stanowiło większego problemu, choć w poprzednim sezonie bywało, że marnował podobne okazje do zdobycia bramki. Teraz już na start rozgrywek Szwed znalazł się na ustach kibiców, którzy od dawna darzą go niesamowitą miłością i szacunkiem. To zresztą było odczuwalne także wtedy, gdy opuszczał boisko w 64. minucie, a cały stadion skandował jego imię i nazwisko.

Niedługo później z bramki cieszył się jego zmiennik, Yannick Agnero. Z tym, że nie strzelonej przez siebie. Niemniej jednak to po jego uderzeniu zza pola karnego piłkę pod nogi Rodrigueza odbił niemiecki bramkarz Górnika. Hiszpan wpakował ją do pustej bramki i podwyższył prowadzenie Kolejorza. Po kilku minutach także doczekał się zmiany i skandowania swojego nazwiska przez uradowanych fanów.

Zastąpił go Allahyar Sayyadmanesh, czyli nowy Irańczyk w ekipie Lecha. Nie tak wyszkolony technicznie jak uwielbiany Ali Gholizadeh, ale niezwykle wybiegany i silny fizycznie. Tak przynajmniej przedstawiano go, gdy dołączał do ekipy mistrzów Polski. I choć nie miał zbyt dużo czasu by pokazać swoje atuty, ale wykorzystał minuty spędzone na murawie doskonale. To właśnie po odbiorze byłego skrzydłowego Hull City czy Fenerbahce rozpoczęła się koronkowa akcja, w której na jeden kontakt zagrali Palma, Bengtsson i Agnero. Iworyjczyk trafił do pustej bramki, lecz znajdował się na ofsajdzie i ostatecznie gola nie uznano. Końcowy gwizdek, który wybrzmiał chwilę później, oznaczał jedno - Lech po raz pierwszy od dekady sięgnął po Superpuchar Polski i rozpoczął sezon 2026/27 od trofeum. Być może mało prestiżowego, ale jednak trofeum.

Na nich można było zawiesić oko. Lech i Górnik upolowali świetne okazje na rynku

Indywidualne wyróżnienia zacznijmy od pokonanych. Dość przyjemnie patrzyło się w pierwszej połowie na Urbańskiego, o którym wielu fanów Ekstraklasy i polskich piłkarzy w ogóle mogło zapomnieć. Dziś to nie był Urbański, który odbił się od Legii. Bliżej mu było do Urbańskiego, który wychodził na mecz Euro 2024 przeciwko Francji w wyjściowej jedenastce. Wtórował mu Chłań, z którego strzałami musiał radzić sobie Lis, parując piłki do boku lub na rzut rożny. Wcześniej podobną interwencję golkiper Kolejorza zanotował przy uderzeniu Sadilka.

Moją uwagę po stronie mistrzów kraju wciąż zwracał Terry Yegbe. Ghańczyk był prawdziwym taranem, którego pozazdrościć Lechowi może cała liga. Bezpardonowy przy odbiorze piłki, jak w pierwszej połowie, gdy wygarnął ją będąc za plecami rozpędzonego rywala. Świetny w powietrzu i spokojny w rozegraniu. Po tym, co zaprezentował nowy stoper Kolejorza w starciu z Górnikiem można było zrozumieć, dlaczego wyłożono za niego trzy miliony euro, chodź spadał z Ligue 1 z beznadziejnie grającym FC Metz.

W pressingu doskonałą pracę wykonywał duet skrzydłowych Kolejorza – Patrik Walemark oraz Luis Palma. Szwed i Honduranin naciskali próbujących rozgrywać od tyłu Górników, co szczególnie w pierwszej połowie przyniosło kilka odbiorów piłki. Podobną, czarną robotą odznaczali się Kozubal i Rodriguez, którzy grali na bardzo wysokiej intensywności.

Z tym Lech może mieć kłopoty w Europie

Kolejorz posiadał tego wieczoru jednak jeden wyraźny mankament – stał bardzo wysoko, czym mógł napytać sobie biedy. Tak stracił pierwszego gola i tak mógł też dopuścić do kolejnych sytuacji pod własną bramką. Liczono na szybkość i siłę fizyczną Wojciecha Mońki oraz wspomnianego Yegbe. I o ile w Ekstraklasie w wielu spotkaniach to może wystarczyć, o tyle o grę w Europie można się nieco obawiać. Tym bardziej, że Joel Pereira lubi wyjść do przodu, a do akcji ofensywnych co jakiś czas lubi podłączyć się Michał Gurgul.

Innym, choć mniej widocznym brakiem w zespole Lecha, były dziury, które tworzyły się w środkowej strefie boiska. Intensywność, z którą do pressingu wyskakiwali środkowi pomocnicy bowiem miała drugą stronę medalu. Często to właśnie tam Poznaniacy tracili piłkę i wrzucali na minę swoich stoperów. Na swoje szczęście, Kolejorz miał między słupkami dobrze dysponowanego Lisa, a ponadto Górnik był nieskuteczny.

Przed starciem z sensacyjnym mistrzem Danii w postaci Aarhus GF sztab szkoleniowy Nielsa Frederiksena musi zatem zasiąść do poważnej analizy, a po niej wybrać najlepszy możliwy skład do walki o dobry początek eliminacji Ligi Mistrzów. Nie ma co ukrywać - z tą kadrą i tym potencjałem piłkarskim Lech stoi przed największą w historii szansą na awans do fazy ligowej najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie. I tylko od niego zależy, jak ją wykorzysta. Na dziś jest na doskonałej pozycji do tego, by po raz kolejny udowodnić coś niedowiarkom.

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