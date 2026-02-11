A jednak! Legia ogłosiła transfer napastnika!

Legia Warszawa od dłuższego czasu poszukiwała nowego napastnika. Ponieważ ściągnięci latem Mileta Rajović i Antonio Colak zwykle rozczarowują, ekipa Marka Papszuna potrzebowała wzmocnień. Około dwa tygodnie temu wydawało się, że wybór padnie na Rafała Adamskiego z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Do transferu wówczas nie doszło. W środę przełomowe informacje podał portal Legia.Net. Ogłosił, że 24-latek jednak na Łazienkowską trafi. I rzeczywiście tak się stało.

Stało się! Rafał Adamski piłkarzem Legii Warszawa. Jest potwierdzenie

W środę wieczorem oficjalnie potwierdzili to przedstawiciele Legii w mediach społecznościowych. - Rafał Adamski zawodnikiem Legii! 24-letni napastnik podpisał z klubem kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2028/29 - napisali.

Dla Adamskiego będzie to już drugie podejście do Ekstraklasy. Wcześniej występował w niej w barwach Zagłębie Lubin. Furory jednak nie zrobił, bo w 27 meczach strzelił raptem dwa gole. Ostatnio spisywał się natomiast rewelacyjnie w I-ligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. W tym sezonie zdobył dla niej 11 bramek i dorzucił aż 10 asyst. - Cieszę się, że Legia mi zaufała i będę starał się to odpłacić na boisku. To szansa na pokazanie moich możliwości. Jestem typem napastnika, który chce mieć piłkę przy nodze, a nie chce być typowym target-manem. Lubię kreować akcje, moje zadanie to strzelanie goli i asystowanie - powiedział sam zawodnik klubowym mediom.

Tak Żewłakow powiedział o transferze Adamskiego. "Rafał jest dla nas nadzieją"

W Legii Warszawa Adamski będzie występował z numerem 9. - Może ten transfer wydaje się nieoczywisty, natomiast on udowodnił, że potrafi strzelać i asystować. Mamy nadzieję, że na wyższym poziomie nie zatraci tych umiejętności. Jesteśmy w ciężkim momencie sezonu, Rafał jest dla nas nadzieją, że w kwestii ofensywy zmieni ją bardzo pozytywnie - tłumaczył dyrektor sportowy Legii Warszawa Michał Żewłakow.

Szansę na debiut Rafał Adamski będzie miał już w najbliższy piątek. 13 lutego Legia zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Katowice o godz. 20:30. Na razie ekipa ze stolicy wciąż pozostaje w strefie spadkowej. Zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów.