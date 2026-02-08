Dramat Lindsey Vonn. Słowa siostry łapią za serce. "Kiedy widzieliśmy..."

"13" okazała się pechowa dla Lindsey Vonn. Amerykańska alpejka kilkanaście dni po zerwaniu wiązadła w kolanie wystartowała na trasie zjazdu podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Na liście startowej jej nazwisko widniało przy wspomnianej "13". Utytułowana zawodniczka, która w 2024 roku wznowiła karierę po kilkuletniej przerwie nie zdołała dojechać do pierwszego punktu pomiaru czasu, zaliczając fatalnie wyglądający upadek na prawym trawersie.

Vonn została zabrana do szpitala na badania przez helikopter, a od czasu wypadku nie pojawiło się żadne oficjalne oświadczenie w sprawie jej stanu zdrowia. Do całej sytuacji odniosła się w wypowiedzi dla stacji NBC jej siostra, Karen Kildow.

- To było przerażające. Kiedy widzieliśmy, że została zabrana na noszach to wiesz, że nigdy nie jest to dobry znak. Lindsey stanęła na starcie, była odważna, dała z siebie wszystko i poszła na całość. Bardzo ciężko ogląda się te obrazki, ale dla nas najważniejsze jest to, że z tego wyjdzie - powiedziała Kildow.

Kobieta przekazała także informacje, co obecnie dzieje się z jej siostrą w szpitalu. - Nie wiemy, co będzie dalej. Została przetransportowana do szpitala helikopterem, więc musimy poczekać na więcej informacji. Wszyscy chirurdzy, fizjoterapeuci oraz lekarze są z nią, więc na pewno nas poinformują o jej stanie zdrowia, po czym udamy się do szpitala. W tym momencie wiemy tylko to, że przechodzi badania, więc mamy nadzieję, że wkrótce dowiemy się czegoś więcej - wyznała.

Po tak fatalnie wyglądającym upadku pozostaje wierzyć, iż obrażenia u Lindsey Vonn będą najmniejsze z możliwych. Już sam fakt, iż pomimo zerwania wiązadła zdecydowała się wystartować w najważniejszym zjeździe czterolecia zasługuje na pełne uznanie i przysłowiowe "czapki z głów".