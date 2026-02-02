Reprezentant wrócił do Polski i teraz takie słowa. "Byłem na wykończeniu"

Paweł Dawidowicz odszedł z Hellasu Verona w lipcu ubiegłego roku i od tamtego czasu nie miał klubu. W międzyczasie podpisał kontrakt z saudyjskim Al-Hazm, jednak po tygodniu zerwał umowę z powodów rodzinnych. Mecz Rakowa, nowego klubu Dawidowicza, z Wisłą Płock był więc pierwszym występem Dawidowicza od maja 2025 r., czyli ponad 250 dni. – Musiałem trochę poukładać swoje sprawy w domu. Zajęło mi to więcej czasu, niż myślałem. Gdy już było wszystko okej, to kluby skompletowały kadry. Są czasami rzeczy ważniejsze od piłki - wyznał Dawidowicz w rozmowie z TVP Sport.

Paweł Dawidowicz: psychicznie byłem na wykończeniu

17-krotny reprezentant Polski opowiedział też, jak wyglądał czas, w którym nie ćwiczył w żadnej z drużyn. – Trenowałem, choć psychicznie ciężko jest trenować samemu, wstawać, biegać po lesie, robić swoje ćwiczenia z trenerem personalnym. Wspomagałem się treningami z drużyną. Jestem szczęśliwy, że dołączyłem do Rakowa i mogę walczyć o najwyższe cele. Mecz w Płocku nie wyszedł, ale musimy się podnieść i dać jeszcze więcej z siebie - mówił Dawidowicz. Jego nowy klub, Raków, przegrał w weekend z Wisłą Płock 2:1.

Były piłkarz Lechii Gdańsk dodał jeszcze, że czas bez piłki był dla niego bardzo trudny. – Psychicznie byłem na wykończeniu przez to czekanie. Raków był bardzo konkretny i to mi pokazało, że jest to bardzo poważny klub, który walczy o najwyższe cele. Cieszę się, że trafiłem do tego zespołu.

Dawidowicz dołączył do Rakowa na tydzień przed wznowieniem rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy. Nowy obrońca "Czerwono-Niebieskich" ma 30 lat, jest wychowankiem Sokoła Ostróda, z którego w 2011 roku jeszcze jako junior trafił do Lechii Gdańsk i w jej barwach zadebiutował w ekstraklasie.

Dawidowicz podpisał z Rakowem kontrakt obowiązujący tylko do końca czerwca bieżącego roku, ale z opcją przedłużenia. To czwarty piłkarz, który dołączył do drużyny trenera Łukasza Tomczyka podczas obecnej przerwy w rozgrywkach. Wcześniej z Rakowem związali się trzej młodsi zawodnicy: 21-letni Słoweniec Mitja Ilenić oraz dwóch 19-latków - Nigeryjczyk Abraham Ojo i Szwed Isak Brusberg.

Dawidowicz po odejściu z Lechii został piłkarzem Benfiki Lizbona, ale występował tylko w drugiej drużynie. W latach 2014-2019 grał na wypożyczeniu w VfL Bochum i US Palermo oraz w Hellasie Werona, do którego przeszedł definitywnie w 2019 roku i był w nim do końca sezonu 2024/25. We włoskiej drużynie wystąpił w 180 meczach (w tym 139 w Serie A) i zdobył cztery bramki.