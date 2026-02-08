Boniek nie wytrzymał po tym, co zrobili kibole Legii. Tak podsumował piłkarzy

Jeszcze niedawno nikt by w to nie uwierzył, ale obecnie bardzo prawdopodobne jest, że z Ekstraklasy spadną dwie wielkie marki, które wydały naprawdę sporo pieniędzy na transfery. A więc Widzew Łódź oraz Legia Warszawa. Stołeczny zespół od niedawna prowadzi Marek Papszun, ale efekty jego pracy nie są dostrzegalne. W rundzie wiosennej Legia jak na razie przegrała z Koroną Kielce i w ostatnich minutach uratowała remis z Arką Gdynia.

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

Piłkarze Legii zastraszeni przez kiboli. Boniek reaguje

Legia w sobotę przegrywała na wyjeździe z Arką Gdynia już 0:2. W drugiej połowie podwyższyła jednak swój poziom gry. Była 90. minuta, kiedy Antonio Colak trafił na 1:2. Chwilę później, a więc już w doliczonym czasie, ten sam piłkarz ponownie pokonał Damiana Węglarza. Stołeczny zespół tym samym cudem uratował remis i dołożył cenny punkt do ligowego konta, ale sympatycy Legii raczej nie skakali z radości.

ZOBACZ TEŻ: Polski talent się załapał. Tak nazwał go trener przed meczem z gigantem

Już po spotkaniu piłkarze warszawskiej drużyny podeszli pod sektor gości, gdzie znajdowali się najbardziej zagorzali kibice. "A jak spadniemy, to wszystkich was zaj...my" - usłyszeli na swój temat tacy zawodnicy jak Bartosz Kapustka czy Kacper Urbański. Co ciekawe, zawodnicy Legii nie wdawali się w żadne dyskusje, tylko dobrowolnie słuchali serii bluzg rzucanych z trybun.

Według Zbigniew Bońka: taki zachowanie piłkarzy jest niedopuszczalne. "Gdzie oni mają godność? Stać i słuchać jak cię wyzywają..." - zwrócił uwagę na portalu X były prezes PZPN. Pod jego wpisem pojawiły się mieszane komentarze. Niektórzy użytkownicy zgadzali się z legendą polskiej piłki, a inni zwracali uwagę, że i sam Boniek w przeszłości nie był ulubieńcem ligowych trybun.

Legia Warszawa kolejny mecz rozegra 13 lutego. Jej rywalem będzie GKS Katowice.