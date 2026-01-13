Pół roku i koniec! Papszun pokazał drzwi kolejnemu piłkarzowi Legii

Niczym dziwnym jest, że zatrudniony miesiąc temu w Legii Warszawa Marek Papszun będzie chciał zbudować drużynę po swojemu. Mało kto jednak mógł się spodziewać, że zmiany okażą się tak poważne.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun szczerze o transferach do Legii: Trudno powiedzieć...

Z Legią pożegnali się już Marco Burch oraz Noah Weisshaupt. Dużo mówi się o kolejnych piłkarzach, którzy mieliby opuścić Wojskowych - choć nie ze wszystkimi Papszun chciałby się rozstać. Rafał Augustyniak, Claude Goncalves, Bartosz Kapustka, Kamil Piątkowski czy Kacper Tobiasz jeszcze zimą mogą znaleźć nowych pracodawców.

Tego piłkarza nie chce Marek Papszun

O kolejnym zawodniku na wylocie z Legii informuje słoweński Sportklub. Zgodnie z doniesieniami, Marek Papszun miał dać Petarowi Stojanoviciowi do zrozumienia, że na niego nie liczy i może szukać sobie nowego klubu.

Zobacz też: Pogoń miała długi na ponad 70 mln zł! Nie do wiary, co zrobił Haditaghi

Jest to o tyle ciekawe, że 30-latek trafił do Warszawy ledwie pół roku temu, a w rundzie jesiennej regularnie pojawiał się na boisku. Wystąpił 25-krotnie we wszystkich rozgrywkach. Strzelił jedną bramkę - z... Rakowem Częstochowa, wtedy jeszcze prowadzonym przez Papszuna. Kontrakt Słoweńca obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Tam trafi Petar Stojanovic?

Sportklub podaje również, że Stojanovic wzbudza zainteresowanie na tureckim rynku. Obrońca znalazł się na liście życzeń Kayserisporu, który zajmuje 16. miejsce w SuperLig. Wzmocnienie defensywy jest w interesie tego zespołu, gdyż na półmetku rozgrywek żadna z drużyn nie straciła więcej bramek.

Możliwy jest też powrót Słoweńca do ligi włoskiej. Petar Stojanovic od 2021 roku był zawodnikiem Empoli, skąd wędrował na wypożyczenia do Sampdorii oraz Salernitany. Po zakończeniu kontraktu z tym klubem trafił do Legii.

Marek Papszun swoje pierwsze oficjalne spotkanie w roli szkoleniowca Legii Warszawa rozegra 1 lutego. Na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 Wojskowi zmierzą się z Koroną Kielce. Sytuacja w tabeli jest bardzo trudna, ale nie dramatyczna. Stołeczna drużyna jest przedostatnia i wyprzedza jedynie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza, lecz do 10. Pogoni Szczecin traci ledwie dwa punkty.