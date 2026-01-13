Powrót na stronę główną

Pogoń miała długi na ponad 70 mln zł! Nie do wiary, co zrobił Haditaghi

W marcu 2025 roku Pogoń Szczecin została przejęta przez kanadyjskiego biznesmena irańskiego pochodzenia, Alexa Haditaghiego. Nowy właściciel zastał gigantyczne długi. Zapowiedział, że wszystkie zobowiązania zostaną uregulowane. Zobowiązał się też do transparentnych informacji na temat sytuacji finansowej klubu. Po dziesięciu miesiącach można powiedzieć, że Haditaghi słów na wiatr nie rzucał.
Alex Haditaghi przewodzi Pogoni Szczecin od 10 miesięcy. Przejęcie klubu z rąk Jarosława Mroczka przebiegło w dramatyczny sposób. Liczne zwroty akcji mogły sugerować, że Kanadyjczyk ostatecznie nie będzie prowadzić szczecińskiego klubu, ale ostatecznie w marcu 2025 roku transakcja została przeprowadzona.

Haditaghi zapowiadał, że znajdująca się w tragicznej sytuacji Pogoń zostanie wyprowadzona na prostą. Całe zadłużenie zostanie spłacone, a on sam prowadzić będzie klub w sposób transparentny, regularnie informując o kolejnych ważnych wydarzeniach związanych z jego działalnością.

Alex Haditaghi ogłasza. "Wspaniała informacja"

Po czasie można uznać, że Kanadyjczyk irańskiego pochodzenia nie rzucał słów na wiatr. W swoim najnowszym komunikacie umieszczonym na Twitterze Alex Haditaghi ogłosił, że kolejny wierzyciel został w pełni spłacony. "Zgodnie z moim zobowiązaniem do pełnej transparentności w klubie, chcę podzielić się kolejną wspaniałą i pozytywną informacją. Kilka dni temu cała kwota zadłużenia wobec Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o., w wysokości 7 083 000 złotych, została w pełni spłacona, łącznie z odsetkami" - czytamy.

Haditaghi potwierdził, że klub znajdował się w fatalnym położeniu, jednak teraz sytuacja jest już niemal wzorowa. "Wszystkie pożyczki, długi i zobowiązania wynosiły ok. 72-74 miliony złotych. Z nich wszystkich jedynym pozostałym zobowiązaniem pozostał dług wobec firmy Kozłowski Toyota, którego część już została spłacona. Mamy zamiar uregulować całą kwotę w najbliższych miesiącach". 

Alex Haditaghi dziękuje kibicom

"Jesteśmy dziś w najlepszym położeniu od dekad. W pełni doceniam fantastyczne wsparcie, które otrzymujemy od kibiców Pogoni. Dziękuję za to, że nie zwątpiliście i wciąż ufacie!" - zakończył swoje oświadczenie Alex Haditaghi.

Jeden z kibiców zapytał Kanadyjczyka o dokładną kwotę pozostałą do spłaty ostatniemu wierzycielowi. "2 miliony złotych" - odpisał właściciel Pogoni. W powiązaniu z informacją o pierwotnych zobowiązaniach oznacza to, że klub uregulował już przeszło 95% swojego zadłużenia.

Pogoń Szczecin zajmuje 10. miejsce w tabeli Ekstraklasy, ale nad strefą spadkową ma zaledwie punkt przewagi. Pierwszy mecz w rundzie wiosennej podopieczni Thomasa Thomasberga rozegrają w Lublinie. Spotkanie z Motorem zaplanowane jest na 1 lutego.

