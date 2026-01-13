Pogoń miała długi na ponad 70 mln zł! Nie do wiary, co zrobił Haditaghi

Alex Haditaghi przewodzi Pogoni Szczecin od 10 miesięcy. Przejęcie klubu z rąk Jarosława Mroczka przebiegło w dramatyczny sposób. Liczne zwroty akcji mogły sugerować, że Kanadyjczyk ostatecznie nie będzie prowadzić szczecińskiego klubu, ale ostatecznie w marcu 2025 roku transakcja została przeprowadzona.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zagra Legia na wiosnę? Papszun: Będziemy walczyć o życie

Haditaghi zapowiadał, że znajdująca się w tragicznej sytuacji Pogoń zostanie wyprowadzona na prostą. Całe zadłużenie zostanie spłacone, a on sam prowadzić będzie klub w sposób transparentny, regularnie informując o kolejnych ważnych wydarzeniach związanych z jego działalnością.

Alex Haditaghi ogłasza. "Wspaniała informacja"

Po czasie można uznać, że Kanadyjczyk irańskiego pochodzenia nie rzucał słów na wiatr. W swoim najnowszym komunikacie umieszczonym na Twitterze Alex Haditaghi ogłosił, że kolejny wierzyciel został w pełni spłacony. "Zgodnie z moim zobowiązaniem do pełnej transparentności w klubie, chcę podzielić się kolejną wspaniałą i pozytywną informacją. Kilka dni temu cała kwota zadłużenia wobec Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o., w wysokości 7 083 000 złotych, została w pełni spłacona, łącznie z odsetkami" - czytamy.

Zobacz też: Nowy trener Realu Madryt przemówił. Jasne przesłanie do gwiazd

Haditaghi potwierdził, że klub znajdował się w fatalnym położeniu, jednak teraz sytuacja jest już niemal wzorowa. "Wszystkie pożyczki, długi i zobowiązania wynosiły ok. 72-74 miliony złotych. Z nich wszystkich jedynym pozostałym zobowiązaniem pozostał dług wobec firmy Kozłowski Toyota, którego część już została spłacona. Mamy zamiar uregulować całą kwotę w najbliższych miesiącach".

Alex Haditaghi dziękuje kibicom

"Jesteśmy dziś w najlepszym położeniu od dekad. W pełni doceniam fantastyczne wsparcie, które otrzymujemy od kibiców Pogoni. Dziękuję za to, że nie zwątpiliście i wciąż ufacie!" - zakończył swoje oświadczenie Alex Haditaghi.

Jeden z kibiców zapytał Kanadyjczyka o dokładną kwotę pozostałą do spłaty ostatniemu wierzycielowi. "2 miliony złotych" - odpisał właściciel Pogoni. W powiązaniu z informacją o pierwotnych zobowiązaniach oznacza to, że klub uregulował już przeszło 95% swojego zadłużenia.

Pogoń Szczecin zajmuje 10. miejsce w tabeli Ekstraklasy, ale nad strefą spadkową ma zaledwie punkt przewagi. Pierwszy mecz w rundzie wiosennej podopieczni Thomasa Thomasberga rozegrają w Lublinie. Spotkanie z Motorem zaplanowane jest na 1 lutego.