To przez nich Xabi Alonso wyleciał z Realu. Ujawnili nazwiska

Xabi Alonso miał być trenerem Realu Madryt na lata. Przybył do drużyny po odejściu Carlo Ancelottiego i wydawało się, że po sukcesach w Bayerze Leverkusen jest stworzony dla tej drużyny. Rzeczywistość jednak pokazała coś zupełnie innego - niezadowalające wyniki, mimo wygranego El Clasico, kiepskie relacje z gwiazdami tej drużyny i przegrany Superpuchar Hiszpanii sprawiły, że już nie prowadzi Królewskich.

Nowe informacje ws. zwolnienia Alonso. Ujawniono nazwiska piłkarzy

Teraz zagraniczni dziennikarze ujawniają, jak to wyglądało naprawdę. "The Athletic" relacjonuje, iż - po rozmowie z bliskim otoczeniem Alonso - że w zespole Królewskich zakorzeniło się "wiele złych nawyków" i Hiszpan chciał to zmienić. Wprowadził większą dyscyplinę oraz ograniczył swobodę piłkarzy na boisku, co nie spodobało się gwiazdom Królewskich i stworzyło konflikt części z nich z trenerem.

"Kolejnym kluczowym momentem był mecz z Athletic w środę 3 grudnia. Niektórzy piłkarze wyrazili niezadowolenie z faktu, że wyjazd do Bilbao odbył się dzień przed meczem, a nie w dniu samego meczu. Alonso pośredniczył, obiecując dwa dni wolnego w razie zwycięstwa. Madryt wygrał 3:0 na San Mames, prezentując się bardzo przekonująco" - relacjonuje "The Athletic"

Dziennikarze ESPN poszli o krok dalej i ujawnili nazwiska zawodników, którzy byli zwolennikami zwolnienia Alonso i odrzucali pomysły byłego już szkoleniowca. Według ich ustaleń byli to Vinicius Junior, Jude Bellingham i Federico Valverde. Serwis podaje, że w przeciwieństwie do Brazylijczyka Anglik tak otwarcie nie wyrażał swojego niezadowolenia, a miały mu się nie podobać długie odprawy taktyczne.

ESPN informuje również, że zarząd Królewskich nie był zadowolony z tego, jak Alonso traktował Viniciusa i tego, jak zarządzał zespołem. Przypomnijmy, że Vinicius Junior nie krył wściekłości, kiedy Xabi Alonso chciał go zmienić. Ponadto zaczął się odgrażać, że odchodzi.

ESPN ujawnia także, iż Vinicius Junior nie ma zamiaru pożegnać się z trenerem. Tak zrobili już Valverde czy Bellingham. Obaj krótko podziękowali Hiszpanowi za wspólnie spędzony czas.

Xabi Alonso miał też zwolenników w szatni. Mbappe na czele

Z kolei "The Athletic" ujawnia, że Xabi Alonso miał również w szatni zwolenników. Co ciekawe jednym z nich był Kylian Mbappe. Oprócz niego murem za Hiszpanem stali Arda Guller, Aurelien Tchouameni, Dani ceballos i Raul Asencio.

Nowym szkoleniowcem Realu Madryt został Alvaro Arbeloa - były kolega Xabiego Alonso z boiska. Teraz on będzie musiał poskładać zespół do kupy przed końcem sezonu. Real Madryt traci cztery punkty do lidera LaLiga - FC Barcelony.