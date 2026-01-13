Powrót na stronę główną

Będzie hit? Klopp odpowiedział na plotki ws. Realu Madryt

Real Madryt tuż po zwolnieniu Xabiego Alonso wypromował na stanowisko trenera pierwszej drużyny Alvaro Arbeloę. Trudno jednak spodziewać się, by niedoświadczony szkoleniowiec na długo nim pozostał, więc media zaczęły spekulacje dot. ewentualnego następcy Hiszpana. W tym gronie jest Jurgen Klopp, którego zapytano już, czy zgodziłby się przyjąć ofertę Realu.
Jurgen Klopp na inauguracji w nowej roli - dyrektora do spraw piłkarskich koncernu Red Bull
Xabi Alonso został zwolniony z Realu po zaledwie 6 miesiącach pracy w tym klubie. "Królewscy" długo naciskali na Hiszpana, by ten zostawił Bayer, ale gdy już do tego doszło i mistrz Europy z 2012 roku trafił do Madrytu, nie dano mu szansy na to, by mógł ustawić drużynę według swojej koncepcji. 44-letni trener zostawił Real na 2. miejscu w La Lidze i 7. w zbiorowej tabeli Ligi Mistrzów. Prezes Realu awansował na stanowisko pierwszego trenera Alvaro Arbeloę, który do tej pory prowadził rezerwy "Królewskich", a teraz szuka szkoleniowca, który ma na stałe przejść wicemistrzów Hiszpanii.

Real szuka trenera. Jurgen Klopp odpowiada na plotki

W gronie kandydatów na trenera Realu od dawna wymieniano Jurgena Kloppa. Niemiec jest obecnie dyrektorem sportowym Red Bulla. W rozmowie z austriacką stacją telewizyjną Servus TV powiedział wprost, co myśli o możliwości pracy w stolicy Hiszpanii.

- To nie ma ze mną nic wspólnego i w ogóle mnie nie dotyczy. Stanowiska trenerskie ciągle się zmieniają i dobrze jest obserwować sytuację z boku, nie martwiąc się o to, co to może oznaczać dla ciebie osobiście, ponieważ to, gdzie jestem teraz, jest dla mnie właściwym miejscem - zapewnił Klopp.

Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu stwierdził też, że Real niesprawiedliwie potraktował Xabiego Alonso. - To znak, że nie wszystko jest w stu procentach w porządku, skoro trener, który przez ponad dwa lata w Leverkusen pokazywał, jak niezwykłym talentem jest, musi odejść z Realu Madryt zaledwie sześć miesięcy później. Jeśli przejmujesz stery po legendarnym trenerze, takim jak Carlo Ancelotti, który miał bardzo jasny sposób zarządzania zespołem, bardzo trudno jest przyjść i coś zmienić. To właśnie sprawiło, że sytuacja Xabiego Alonso była zbyt skomplikowana. Naprawdę mu współczuję, bo uważam, że jest świetnym trenerem – podsumował Klopp.

Xabi Alonso poprowadził Real w 34 meczach, z czego 24 spotkania zakończyły się wygraną jego drużyny. Pokonał m.in. Barcelonę w La Lidze, Juventus w Lidze Mistrzów, ale uległ w tych rozgrywkach PSG i Manchesterowi City. Przegrał też z Blaugraną w Superpucharze Hiszpanii. 

Jako trener, Alonso prowadził wcześniej Real Sociedad B, w którym dało się poznać jego ogromny talent. W Kraju Basków pracował przez 3 lata, aż trafił do Bayeru Leverkusen. Przez niespełna trzy lata zdobył z tym klubem tytuł mistrza Niemiec, Puchar i Superpuchar tego kraju oraz dotarł do finału Ligi Europy. W sezonie 23/24 został wybrany najlepszym trenerem roku w Bundeslidze.

