Będzie hit? Klopp odpowiedział na plotki ws. Realu Madryt

Xabi Alonso został zwolniony z Realu po zaledwie 6 miesiącach pracy w tym klubie. "Królewscy" długo naciskali na Hiszpana, by ten zostawił Bayer, ale gdy już do tego doszło i mistrz Europy z 2012 roku trafił do Madrytu, nie dano mu szansy na to, by mógł ustawić drużynę według swojej koncepcji. 44-letni trener zostawił Real na 2. miejscu w La Lidze i 7. w zbiorowej tabeli Ligi Mistrzów. Prezes Realu awansował na stanowisko pierwszego trenera Alvaro Arbeloę, który do tej pory prowadził rezerwy "Królewskich", a teraz szuka szkoleniowca, który ma na stałe przejść wicemistrzów Hiszpanii.

Real szuka trenera. Jurgen Klopp odpowiada na plotki

W gronie kandydatów na trenera Realu od dawna wymieniano Jurgena Kloppa. Niemiec jest obecnie dyrektorem sportowym Red Bulla. W rozmowie z austriacką stacją telewizyjną Servus TV powiedział wprost, co myśli o możliwości pracy w stolicy Hiszpanii.

- To nie ma ze mną nic wspólnego i w ogóle mnie nie dotyczy. Stanowiska trenerskie ciągle się zmieniają i dobrze jest obserwować sytuację z boku, nie martwiąc się o to, co to może oznaczać dla ciebie osobiście, ponieważ to, gdzie jestem teraz, jest dla mnie właściwym miejscem - zapewnił Klopp.

Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu stwierdził też, że Real niesprawiedliwie potraktował Xabiego Alonso. - To znak, że nie wszystko jest w stu procentach w porządku, skoro trener, który przez ponad dwa lata w Leverkusen pokazywał, jak niezwykłym talentem jest, musi odejść z Realu Madryt zaledwie sześć miesięcy później. Jeśli przejmujesz stery po legendarnym trenerze, takim jak Carlo Ancelotti, który miał bardzo jasny sposób zarządzania zespołem, bardzo trudno jest przyjść i coś zmienić. To właśnie sprawiło, że sytuacja Xabiego Alonso była zbyt skomplikowana. Naprawdę mu współczuję, bo uważam, że jest świetnym trenerem – podsumował Klopp.

Xabi Alonso poprowadził Real w 34 meczach, z czego 24 spotkania zakończyły się wygraną jego drużyny. Pokonał m.in. Barcelonę w La Lidze, Juventus w Lidze Mistrzów, ale uległ w tych rozgrywkach PSG i Manchesterowi City. Przegrał też z Blaugraną w Superpucharze Hiszpanii.

Jako trener, Alonso prowadził wcześniej Real Sociedad B, w którym dało się poznać jego ogromny talent. W Kraju Basków pracował przez 3 lata, aż trafił do Bayeru Leverkusen. Przez niespełna trzy lata zdobył z tym klubem tytuł mistrza Niemiec, Puchar i Superpuchar tego kraju oraz dotarł do finału Ligi Europy. W sezonie 23/24 został wybrany najlepszym trenerem roku w Bundeslidze.