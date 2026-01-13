Wicelider Ekstraklasy dopina transfer napastnika! Mają następcę gwiazdy

Górnik Zabrze zbroi się w walce o pierwszy od 38 lat tytuł mistrzowski. Potwierdzono już transfery Brandona Dominguesa, Michała Rakoczego oraz Lukasa Sadilka, ale na tym działacze z Roosevelta nie zamierzają poprzestać.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun szczerze o transferach do Legii: Trudno powiedzieć...

Ofensywa zabrzańskiej drużyny doznała znaczącego osłabienia po sprzedaży Ousmane Sowa. Senegalczyk odszedł do duńskiego Broendby za 3 miliony euro, choć w Górniku grał ledwie przez rok. Jesienią zdobył siedem bramek w lidze, dzięki czemu był najlepszym strzelcem swojego zespołu. W Zabrzu dobrze zdają sobie sprawę, że wzmocnienie linii ataku to priorytet.

To on wzmocni Górnik Zabrze

Z informacji portalu goal.pl wynika, że nowym piłkarzem Górnika Zabrze zostanie Borislaw Rupanow. 21-latek jest piłkarzem Lewskiego Sofia, regularnie występuje też w reprezentacji młodzieżowej. Górnik będzie musiał swoje zapłacić, gdyż kontrakt Rupanowa obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Zobacz też: Leśnodorski wydał wyrok po rekordowych transferach Widzewa. O tym będzie głośno

Borislaw Rupanow w tym sezonie pełni rolę rezerwowego w liderze ligi bułgarskiej, Lewskim Sofia. Regularnie pojawia się na boisku, ale głównie wchodzi z ławki. W 17 ligowych występach rozegrał 600 minut. Strzelił trzy bramki i zaliczył trzy asysty. Jednego gola dołożył w eliminacjach Ligi Konferencji przeciwko azerskiemu Sabah.

Borislav Rupanov nowym piłkarzem Górnika?

W sezonie 2024/25 Rupanow był wypożyczony do innego stołecznego zespołu. W Septemvri młodzieżowy reprezentant Bułgarii spisywał się bardzo dobrze - był podstawowym napastnikiem drużyny, a rozgrywki zakończył z dwunastoma bramkami na koncie.

Górnik natomiast jest wiceliderem Ekstraklasy, ale ma tyle samo punktów co prowadząca w tabeli Wisła Płock. Przed drużyną Michala Gasparika otwiera się szansa na pierwsze mistrzostwo Polski od sezonu 1987/88, kiedy to w Zabrzu grał jeszcze selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban. Swój pierwszy mecz po zimowej przerwie Górnik rozegra 31 stycznia, a w prestiżowym pojedynku ich rywalem będzie Piast Gliwice.