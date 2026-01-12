Papszun na to czekał! Media: Oto nowy bramkarz Legii Warszawa

Marek Papszun to trener, który nie uznaje kompromisów i lubi mieć w klubie sporą władzę. Jednocześnie były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa zdaje sobie sprawę, że zimowe okienko transferowe to nie do końca czas na rewolucję. Legia Warszawa w najbliższym czasie ma dokonać tylko kilku kosmetycznych zmian w składzie, a następnie przystąpić do rundy wiosennej z zamiarem utrzymania się w Ekstraklasie i zbudowania fundamentów pod przyszłość.

To będzie nowy bramkarz Legii? Media donoszą

Marek Papszun zdążył już podkreślić, że bardzo chciałby zobaczyć w Legii nowego napastnika. Klub zamierza sprowadzić mu również golkipera i jak donosi Piotr Koźmiński z "goal.pl": prawdopodobnie ma jednego na oku. W klubowych biurach miał pojawić się temat Otto Hindricha, 23-letniego bramkarza CFR Cluj. To jak na standardy Ekstraklasy naprawdę spory talent. Od dłuższego czasu jest podstawowym golkiperem swojego zespołu, a "Transfermarkt" wycenia go na 1,3 mln euro.

"Liczący 193 cm wzrostu Hindrich ma już na koncie dwa tytuły mistrza Rumunii, do czego dorzucił też krajowy puchar. Ostatnie miesiące są bardzo udane w jego wykonaniu. W grudniu w meczu z Universitateą Craiova obronił aż 10 strzałów, zostając bohaterem swojej drużyny!" - czytamy na "goal.pl".

"Bramkarz Otto Hindrich (CFR Cluj) ma zostać nowym bramkarzem Legii Warszawa! 23-latek ma wkrótce pojawić się na zgrupowaniu w Hiszpanii. Wypożyczenie z opcją wykupu" - dodał z kolei Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

Dlaczego Legii miałoby zależeć na pozyskaniu Hindricha? Podstawowy bramkarz Legii, czyli Kacper Tobiasz, zbiera w ostatnim czasie mieszane recenzje. Na dodatek jego kontrakt z klubem dobiegnie końca po sezonie 2025/2026 i na ten moment nie wiadomo, czy zostanie przedłużony.