W tym klubie ma grać Kamil Grosicki! "Jest porozumienie"

W ostatnich tygodniach Kamil Grosicki był łączony z transferem m.in. do Widzewa Łódź. Saga transferowa z udziałem skrzydłowego Pogoni Szczecin trwała bardzo długo i mogła niepokoić wielu kibiców klubu z woj. zachodniopomorskiego.

Mateusz Borek zdradza co dalej z Kamilem Grosickim

Jednak kolejne doniesienia i plotki przycichły. Czy to była cisza przed burzą? Mateusz Borek postanowił podzielić się nowymi informacjami z kibicami w "Mocy Futbolu" na Kanale Sportowym.

- Grosicki zostaje w Szczecinie. Jest porozumienie z prezesem Alexem Haditaghim. Reprezentant Polski będzie grał w Pogoni przez kolejne półtora roku plus pewnie następne 12 miesięcy, jeśli rozegra tyle meczów, ile będzie zapisane w kontrakcie. Umowa nie jest jednak jeszcze parafowana. Obie strony są na dobrej drodze, żeby się dogadać - poinformował, cytowany przez kanalsportowy.pl.

Kamil Grosicki jest bardzo ważnym punktem Pogoni Szczecin, co udowadniał w ostatnich sezonach. W tym rozegrał 18 meczów w Ekstraklasie i dwa w Pucharze Polski. W sumie strzelił siedem goli (sześć w lidze) i dołożył cztery asysty (wszystkie w lidze).

Właściciel Pogoni uderzył w Grosickiego

Jednak w grudniu właściciel Pogoni Szczecin - Alex Haditaghi stwierdził publicznie, iż nie podoba mu się, że zawodnik, jego agenci, przyjaciele i ludzie wokół niego "negocjują na forum publicznym".

"'Klub zaoferował Grosickiemu pensję w wysokości 160 tys. złotych miesięcznie, roczny kontrakt z opcją przedłużenia, jeśli zawodnik wystąpi w 75 proc. meczów przez co najmniej 30 minut" - opisywał jakiś czas temu Filip Macuda.