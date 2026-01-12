Hiszpan przyjechał do Polski i przejrzał na oczy. Tak mówi o Polakach

Borja Galan jest wychowankiem Atletico Madryt, ale w styczniu 2023 roku wylądował z Odrze Opole. Półtora roku później przeniósł się do GKS-u Katowice. W tym sezonie wystąpił w 20 meczach, z których zdobył gola i zanotował dwie asysty. To jego pierwsze zagraniczne kluby. Wcześniej próbował swoich sił na hiszpańskich boiskach, m.in. w barwach Deportivo La Coruna, Racingu Santander czy Herculesa. Nigdzie nie zagrzał jednak miejsca na dłużej.

Borja Galan chwali Polskę oraz Polaków

Galan, jak wielu Hiszpanów, którzy trafiają do Polski, niewiele wiedział o tym, czego się spodziewać. Jednak okazał się pozytywnie zaskoczony. - Gdy trafiłem do Polski, nie miałem pojęcia, że w Ekstraklasie są tak piękne stadiony i tylu wspaniałych kibiców. Jestem Hiszpanem i przyznam, że tylko to mnie wcześniej interesowało. Czasem może zerkałem na Premier League, ale kompletnie nie wiedziałem, jak wygląda polski futbol. Jestem tym faktem naprawdę bardzo mocno zaskoczony. Ale szczerze mówiąc, również w I lidze jest bardzo wysoki poziom - podkreśla gracz GKS-u Katowice w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onetem.

Najbardziej przeszkadza mu mróz. To niewiele. I za moment wraca do komplementowania naszego kraju. - Na pewno bardzo odczuwamy zimowe temperatury, jest bardzo zimno. W pozytywny sposób jestem zaskoczony, jak ten kraj jest bezpieczny. Wszystko jest czyste i uporządkowane. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że poziom życia jest tak wysoki w Polsce. Gdy jesteś Hiszpanem i podróżujesz, to zapewne Polska nie jest twoim pierwszym kierunkiem - wyjaśnia. A komplementuje też Polaków. - Jestem miło zaskoczony z wielu względów, również nastawienia ludzi - dodaje.

Tak Borja Galan mówi o Ekstraklasie. "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem"

W rozmowie Galan przyznaje, że podoba mu się też atmosfera podczas meczów. Przypomina, że w Hiszpanii używanie pirotechniki jest zakazane, a na polskich stadionach jest ona na porządku dziennym. Chwali też... poziom ekstraklasy, przyrównując do LaLiga 2. Przy tym podkreśla specyfikę polskich rozgrywek. - To bardzo specyficzna liga, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem - oznajmia, mając na myśli choćby to, że między pierwszą a ostatnią drużyną jest ledwie 11 pkt.

Hiszpan nie zrobił kariery w swojej ojczyźnie, ale nie było to efektem braku talentu. W wieku 19 lat, gdy często wążą się losy zawodników młodego pokolenia, nabawił się bardzo poważnej kontuzji kolana. Ta wykluczyła go z gry na 15 miesięcy.

GKS Katowice broni się przed spadkiem

Najgorsze już chyba za nim. Obecnie piłkarz skupia się na grze w GKS-ie Katowice. Drużyna jest na zgrupowaniu w Turcji, gdzie szlifuje formę przed rundą rewanżową w ekstraklasie. A ta będzie niezwykle trudna, bo i sytuacja nie jest do pozazdroszczenia. Podopieczni trenera Rafała Góraka zimę spędzą na pozycji spadkowej. Tabela jest jednak spłaszczona - prowadząca Wisła Płock ma tylko 11 punktów więcej od zamykających stawkę Legii Warszawa oraz Bruk-Betu Termaliki Niecieczy.