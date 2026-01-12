Pół roku i koniec?! Media: Legia może stracić swoją wielką gwiazdę

Kamil Piątkowski latem poprzedniego roku przeniósł się do RB Salzburg do Legii Warszawa. Środkowy defensor miał być ogromnym wzmocnieniem klubu i sam zapowiadał, że dobrą grą chce sprawić, by znów był powoływany do reprezentacji Polski. Na razie można mieć do niego zastrzeżenia. Dotyczy to zresztą całego zespołu. Legia zakończyła rundę jesienną PKO Ekstraklasy na przedostatnim miejscu i przede wszystkim odpadła już z Ligi Konferencji Europy i Pucharu Polski. Nie zmienia to faktu, że Piątkowskim jest zainteresowany Feyenoord Rotterdam.

Zaskakujące informacje z Holandii. Co z przyszłością Piątkowskiego?

Portal fr12.nl poinformował, że trener Robin van Persie rozgląda się za nowym środkowym obrońcą. Szkoleniowiec chce mieć większy komfort na tej pozycji. Oficjalna lista z celami transferowymi jeszcze nie powstała, ale dziennikarze przekonują, że Piątkowski jest dla Feyenoordu jedną z interesujących opcji.

Holendrzy przypominają, że już w styczniu 2023 roku Feyenoord starał się o to, by zakontraktować polskiego obrońcę. Ten dołączył jednak do KAA Gent.

Obecnie Transfermarkt wycenia Piątkowskiego na trzy miliony euro. Co ciekawe, Feyenoord najchętniej pozyskałby defensora jeszcze tej zimy i nie wyklucza wypożyczenia. Pozostaje jedno pytanie. Czy gdyby Holendrzy złożyli ofertę za Piątkowskiego, to Legia by ją rozważyła? Ośmiokrotny reprezentant Polski dobrze zna się z Markiem Papszunem i teraz jego nadzieje na lepszą formę są jeszcze większe.

Kogo Feyenoord powinien ściągnąć? "Raczej nie wybierze"

Portal fr12.nl, pisząc o możliwych transferach, nie ograniczył się tylko do nazwiska Piątkowskiego. Danilho Doekhi również mógłby wpasować się do drużyny. Jest jednak pewien problem.

"Danilho Doekhi jest również interesującym zawodnikiem, warto go obserwować, ponieważ jego kontrakt z Union Berlin wygasa latem przyszłego roku. Jednak 27-latek pochodzący z Rotterdamu raczej nie wybierze Feyenoordu. Leeds United również jest jednym z klubów śledzących jego poczynania i może zaoferować mu grę w Premier League" - czytamy.

Obecnie Feyenoord zajmuje drugie miejsce w tabeli ligi holenderskiej. Podopieczni Robina van Persiego zgromadzili 36 punktów w 19 meczach. Tracą 13 "oczek" do prowadzącego PSV.