Jest reakcja na wieści o transferze kluczowego piłkarza Legii

Kontrakt Bartosza Kapustki z Legią kończy się w czerwcu tego roku, w związku z czym w mediach ruszyły spekulacje dotyczące jego przyszłości. Zwłaszcza, że do klubu trafił nowy trener, Marek Papszun, który podobnie jak w Rakowie będzie chciał ułożyć kadrę według swoich upodobań.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun szczerze o transferach do Legii: Trudno powiedzieć...

Bartosz Kapustka nie odejdzie z Legii w zimowym oknie. Agent dementuje plotki

Wszystko wskazuje na to, że Bartosz Kapustka będzie w składzie Legii przynajmniej przez najbliższe pół roku. Agent piłkarza Serge Nahle stwierdził, że jego podopieczny nie chce opuszczać warszawskiego klubu na rzecz drużyny z Kazachstanu, co sugerowano w mediach.

- On nie jest zainteresowany pojawieniem się na rynku transferowym w tym oknie. W jakim celu ktoś rozpowszechniał informacje o rzekomych negocjacjach Bartka z klubem z Kazachstanu? Nie mam pojęcia - stwierdził, cytowany przez Polsat Sport.

Kapustka trafił do Legii niespełna 6 lat temu - w sierpniu 2020 roku. Rozegrał w warszawskim klubie 167 spotkań, w których zdobył 24 bramki i zaliczył 21 asyst. Ten bilans mógłby być jeszcze bardziej okazały, gdyby nie kontuzje, które często trapiły zawodnika.

Bartosz Kapustka znalazł się w 30-osobowej kadrze, którą razem z Markiem Papszunem wyleciała do hiszpańskiego Mijas na obóz przygotowawczy. W gronie powołanych na ten wyjazd jest także Kacper Tobiasz, którego łączono z tureckimi klubami, a także wracający po kontuzji Jean-Pierre Nsame.

Zobacz też: Papszun podjął niespodziewaną decyzję. "To jest jasny sygnał"

Legia zagra w Mijas cztery sparingi – z Puskas Academy FC, Sigmą Ołomuniec, Polissią Żytomierz i Spartą Praga.